¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¤¬¡Ö¹õß·¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤È¥³¥é¥Ü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»ÅÍÍ¤ÎMA-1¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¡ÊUNDERCOVER¡Ë¡×¤¬¡¢¹õß·¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ð¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢´äÅÄ²°ËÜÅ¹¡¢¥¾¥¾¥¿¥¦¥ó¡ÊZOZOTOWN¡Ë¡¢¥É¡¼¥Ð¡¼ ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥®¥ó¥¶¡ÊDOVER STREET MARKET GINZA¡Ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥º¡ÊAlpha Industries¡Ë¡×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÎ¾¼Ô¤Î¥í¥´»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿MA-1¡Ê6Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥¬¥¼¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ê3Ëü2000±ß¡Ë¤ÎÁ´2·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
