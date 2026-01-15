¥·¥Ã¥×¥¹¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¥³¥é¥Ü¡¡¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ÎG¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É22·¿¤òÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥·¥Ã¥×¥¹¡ÊSHIPS¡Ë¡×¤¬¡¢2·î5Æü¤Ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È» Reimagined¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸½ºß¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î28Æü¤«¤é¥·¥Ã¥×¥¹³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ë¡ÖÁ¥¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¡£¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î¡ÖG¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÊG-SHOCK¡Ë¡×¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡ÖDW-5600¡×¤ä¡¢¥·¥Ã¥×¥¹¤Î¥í¥´¤Ë¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¡¢¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥é¥¤¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÇÛ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¥È¡¼¥È¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥á¥¥·¥³À½¥¹¥±¡¼¥È¥Ç¥Ã¥¤Ê¤ÉÁ´22·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï1650¡Á1Ëü8700±ß¡£
◾️¥·¥Ã¥×¥¹¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢