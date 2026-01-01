Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥×¥í¥°¥ì¥¹ <339A> ¡¡1,513±ß¡¡(+300±ß¡¢+24.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥×¥í¥°¥ì¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¡¥°¥ëー¥× <339A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â46²¯5400Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×13²¯300Ëü±ß¡ÊÆ±23.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×8²¯5000Ëü±ß¡ÊÆ±15.8¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿Áý¼ýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢26Ç¯2·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤Ç½éÇÛÅö¤È¤Ê¤ë30±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äー¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤È¥°¥ëー¥×Æâ°ÛÆ°¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿Í°÷¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤È¤Î¼è°ú¿¼¹Ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤Ç4·îÆþ¼Ò¤Î¿·Â´¼Ò°÷¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ã±²Á¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯2·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â62²¯3600Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ10.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×16²¯4800Ëü±ß¡ÊÆ±80.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×10²¯9800Ëü±ß¡ÊÆ±87.9¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾å¸Â¤ò25Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î3.21¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï3²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£³ô¼ç¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤È»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Îµ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹Ô¤ä¼èÄùÌò¡¦½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ù¥¯¥È¥ë <6058> ¡¡1,580±ß¡¡(+300±ß¡¢+23.4¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨2°Ì¡£¥Ù¥¯¥È¥ë <6058> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£2019Ç¯4·î°ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯9¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬466²¯8900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬71²¯9800Ëü±ß¡ÊÆ±79.6¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ´ü·×²è¡Ê85²¯±ß¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó85¡ó¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÏÄÌ´ü¼ÂÀÓ¤ËÂÐ¤·Ìó50¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¶·¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¼çÍ×3»ö¶È¤Î¤¦¤Á¡¢PR¡¦¹¹ð»ö¶È¤È»Ò²ñ¼Ò¤Î£Ð£Ò¡¡£Ô£É£Í£Å£Ó <3922> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»ö¶È¤¬¤È¤â¤ËÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¡£ÆÃ¤ËÎ¾»ö¶È¤ÏÂ¤â¤È¤ÎÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤Ç»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇ¹â¤ÎÇä¾å¹âµÚ¤Ó±Ä¶ÈÍø±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ï±Ä¶ÈÂ»±×¤¬¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¤¦¤¨¡¢9-11·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇ¹â±×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢££Ê£Å£Ó£Ã£Ï <1434> ¡¡1,741±ß¡¡(+300±ß¡¢+20.8¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ê£Å£Ó£Ã£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <1434> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.1¡óÁý¤Î51²¯500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±2.1ÇÜ¤Î6²¯±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±3.7ÇÜ¤Î3²¯9300Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÉý¤ÊÁý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÎÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï33¡ó¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶È¶·¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¡¦ÅÅµ¤ÄÌ¿®¹©»ö¸þ¤±EPC¡ÊÀß·×¡¦Ä´Ã£¡¦·úÀß¡Ë»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¹©»ö¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇä¾å¹â¤ÏÈùÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸µÀÁÈæÎ¨¤Î³ÈÂç¤ä²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤êÂçÉýÁý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¼õÃí¹â¤âÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ç¤ÏÈÎÇäÍÑÉÔÆ°»º¤ò1·ïÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÁý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢££Í£Å£Ò£Æ <3168> ¡¡927±ß¡¡(+150±ß¡¢+19.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Í£Å£Ò£Æ <3168> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¤Î²ó¼ý¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¶ÈÀÓ¤ÏÊÆ»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥´¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¶ÈÀÓ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¼»Ô¶·¤Î¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ¤È¤â¤ËºÎ»»¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¼ý±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£14Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯9-11·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬7²¯3700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¼ÂÀÓ¤Ï1400Ëü±ß¡Ë¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î7²¯4400Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.4ÇÜ¡Ë¤Ë¤Û¤ÜÅþÃ£¤¹¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÅê»ñ»ñ¶â¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¹þ¤à³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÂçÀ¹¹©¶È <1844> ¡¡667±ß¡¡(+100±ß¡¢+17.6¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡ÂçÀ¹¹©¶È <1844> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç½°±¡²ò»¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁíÁªµó¤ËÈ¼¤¤¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤ÏÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ëÆâ¼û¿¶¶½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹ñºö¤È¤·¤ÆµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å²¼¿åÆ»¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Î1·î²¼½Ü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤ÇÄ¾·Â5¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÆ»Ï©´ÙË×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤Æ¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºöÂÐ±þ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬µðÂçÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¡¢ºÒ³²ÂÐ±þµòÅÀ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×»ÜÀß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿åÆ»´É¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤ò¸½¹Ô¤è¤ê¸·¤·¤¯¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âÅê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²ÁÅª¤Ë¤ÏÄ´À°½½Ê¬¤ÊÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î½éÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ã»´ü»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Ó£á£î£ó£á£î <4443> ¡¡1,976±ß¡¡(+293±ß¡¢+17.4¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡££Ó£á£î£ó£á£î <4443> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£14Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¾å´ü¡Ê25Ç¯6-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï253²¯8100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ26.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×¤Ï19²¯5900Ëü±ß¡ÊÆ±6.1ÇÜ¡Ë¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤ÎÌ¾»É´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖSansan¡×¤äÀÁµá½ñ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖBill One¡×¤¬¿Ä¹¡£¿Í·ïÈñÎ¨¤ä¹¹ðÀëÅÁÈñÎ¨¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ËÜ¼Ò°ÜÅ¾´ØÏ¢ÈñÍÑ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¤ÇÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¢£¥À¥¤¥Ê¥Þ¥Ã¥× <336A> ¡¡674±ß¡¡(+100±ß¡¢+17.4¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à <336A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£15Æü¡¢ÊÆ»Ò²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥Îー¥¹¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹âÀºÅÙ3¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤¬¡¢£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ <7270> [Åì¾Ú£Ð]¤ÎËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áí·×37¼Ö¼ï¡¢6¤Ä¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Ø¥Çー¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ <6330> ¡¡7,370±ß¡¡(+1,000±ß¡¢+15.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° <6330> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£½°±¡²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤Ê¤ì¤Ð¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÀ¯¸¢´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ÏÉ¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂÐÃæËà»¤¤â¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë ¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤ÎÆ°¤¤¬²þ¤á¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£º£½µ12Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G7¤ä»ñ¸»¹ñ¤Ê¤É¤ÎºâÌ³Áê¤Ë¤è¤ë½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÕÎ½µé²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Í»Ö¹ñ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÐÃæ°ÍÂ¸ÅÙ¤òÁá´ü¤Ë°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ç°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¶áÇ¯¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Ë´Ø¤·¤ÆÂÐÃæ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò°ú¤²¼¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¥·¥Õ¥È¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ6³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤òÃæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤À¡£¹ñ»º¥ì¥¢¥¢ー¥¹³«È¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤¬´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ»ñ¶âÎ®Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á°Æü14Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖºÇÄã²Á³Ê¡×¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÌ¿¤¸¤ëÉÛ¹ð¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ÎÆ°¤¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¤ËºÝ¤·¡¢²Á³Ê¤Î²¼¸Â¤òÄê¤á°ÂÄêÅª¤ÊÎ®ÄÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÆ°¤¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢³ô¤Î¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤«¤é¤Ï³Ý¤±Î¥¤ì¤¿³ô²Á·ÁÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÜÀè·Ù²ü¥àー¥É¤â½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Á£Â£Å£Ê£Á <5574> ¡¡3,165±ß¡¡(+412±ß¡¢+15.0¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Á£Â£Å£Ê£Á <5574> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÈ¼«¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡ËÆ³Æþ»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼çÎÏ¤È¤·¡¢AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Í»¹ç¤ò¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ·¹Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢14Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯9-11·î¡Ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ56¡óÁý¤Î11²¯9800Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±2.3ÇÜ¤È¤Ê¤ë2²¯1900Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤ÇÂÐÄÌ´ü¿ÊÄ½Î¨¤¬Ìó44¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý³Û½¤Àµ¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÎÉÉÊ·×²è <7453> ¡¡3,234±ß¡¡(+340.5±ß¡¢+11.8¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨9°Ì¡£ÎÉÉÊ·×²è <7453> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬2282²¯2700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬283²¯8300Ëü±ß¡ÊÆ±29.3¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×¤¬220²¯4700Ëü±ß¡ÊÆ±47.4¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â¶ÈÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£9-11·î´ü¤Ï¹ñÆâ»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¤È¤â¤ËÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¹ñÆâ»ö¶È¤Ï10·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ëECÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤Î³ÈÂç¤ÇÊä¤Ã¤¿¡£³¤³°»ö¶È¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢ËÌÊÆ¤Î¤¤¤º¤ì¤â¶ÈÀÓ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤ÆÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£º£²ó¤ÇÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°Á´¤Æ¤ÎÇäµÑ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤Ë12·îÅÙ¤ÎÄ¾±Ä´ûÂ¸Å¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ1.3¡ó¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³«¼¨¤·¤¿¡£ÃÈÅß¤Ë¤è¤ë°áÉþ¤Î¶ìÀï¤äÃÍ²¼¤²Éý¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤¬¶Á¤ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ÏÆ±0.5¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°áÉþ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥Ä´¤Ê¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤¬Êä¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥¹¥Õー¥º <2292> ¡¡3,055±ß¡¡(+286±ß¡¢+10.3¡ó)
¡¡£Ó¡¡£Æ£ï£ï£ä£ó <2292> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯2·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò75²¯±ß¤«¤é88²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ71.1¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò45²¯±ß¤«¤é80²¯±ß¡ÊÆ±3.0ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£º£´ü¤Ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ªー¥í¥é¥Óー¥Õ¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤¬4·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï4750²¯±ß¤«¤é4680²¯±ß¡ÊÆ±5.3¡óÁý¡Ë¤Ø²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ»ö¶È¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌÍø±×¤È¤·¤Æ¸ÇÄê»ñ»ºÇäµÑ±×¤ÈÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø±×¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â3466²¯9500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×67²¯8300Ëü±ß¡ÊÆ±2.1ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×68²¯3400Ëü±ß¡ÊÆ±4.6ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢££Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê <7388> ¡¡2,345±ß¡¡(+215±ß¡¢+10.1¡ó)
¡¡£Æ£Ð¥Ñー¥È¥Êー <7388> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¾å¸Â¤ò35Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î1.50¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï7²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é2·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¾ùÅÏÀ©¸ÂÉÕ³ô¼°Êó½·À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¸òÉÕÍ½Äê¤Î³ô¼°¤ò½¼Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ô¼ç´Ô¸µºöµÚ¤Ó·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯11·î´ü¤ÎÃ±ÆÈ¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Çä¾å¹â362²¯6100Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ13.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×33²¯2600Ëü±ß¡ÊÆ±11.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×22²¯2200Ëü±ß¡ÊÆ±8.8¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿Áý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤à¤³¤È¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£25Ç¯5·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡ÖÊÝ¸±¶ÈË¡¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·ÀÌó¾ù¼õ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£´ü¤ÏÆ±»ö¶È¤ò¼ý±×³ÈÂç¤ÎÃì¤È¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯11·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â321²¯400Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ9.9¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×29²¯8400Ëü±ß¡ÊÆ±44.0¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×20²¯4200Ëü±ß¡ÊÆ±47.7¡ó¸º¡Ë¤È¸º¼ý¸º±×¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¤¬¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î±Ä¶ÈÍø±×24²¯5700Ëü±ß¤Ï¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥Ëー <7730> ¡¡1,605±ß¡¡(+116±ß¡¢+7.8¡ó)
¡¡¥Þ¥Ëー <7730> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£Æ±¼Ò¤Ï14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.3¡óÁý¤Î78²¯2800Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±16.9¡óÁý¤Î26²¯8600Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤ÎÃæ´Ö´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó65¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ëºòÇ¯10·î¤ÎÌô»ö¾µÇ§¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Þ¥Ëー¥À¥¤¥ä¥Ðー¡×¤ÎÈÎÇä¤òºÆ³«¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Ç¥ó¥¿¥ë´ØÏ¢¤Î¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¼Ò¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±´ã²Ê¥Ê¥¤¥Õ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀ¸»º»Ò²ñ¼Ò¤òº£Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÎÌ»º³«»Ï¤Ï28Ç¯3·î¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¢£¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È <6532> ¡¡7,203±ß¡¡(+435±ß¡¢+6.4¡ó)
¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È <6532> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡¢26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.8¡óÁý¤Î260²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î373²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î67.5¡ó¤ò¾å²ó¤ë69.8¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£ËÅÄ¿¥ <6201> ¡¡19,150±ß¡¡(+1,125±ß¡¢+6.2¡ó)
¡¡ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡ <6201> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëËÅÄ¿¥¤Ø¤ÎTOB¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢TOB²Á³Ê¤ò½¾Íè¤Î1Ëü6300±ß¤«¤é1Ëü8800±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢£¥°¥íー¥Ó¥ó¥° <277A> ¡¡2,896±ß¡¡(+166±ß¡¢+6.1¡ó)
¡¡¥°¥íー¥Ó¥ó¥° <277A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡£26Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò115²¯5500Ëü±ß¤«¤é118²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ42.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò37²¯5000Ëü±ß¤«¤é40²¯±ß¡ÊÆ±42.8¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò25²¯5700Ëü±ß¤«¤é28²¯900Ëü±ß¡ÊÆ±58.9¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö¤Ë½éÇÛÅö¤È¤Ê¤ë15±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£AI»ö¶È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶¦Æ±³«È¯·¿JI¡Ê¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö·¿¡Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ú¤Â³¤³ÈÂç¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Î¹¹¤Ê¤ë¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÂ¾å¤²Â¥¿ÊÀÇÀ©¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤êÀÇ¶âÈñÍÑ¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿11·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â56²¯5100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ45.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×21²¯300Ëü±ß¡ÊÆ±47.3¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×15²¯6200Ëü±ß¡ÊÆ±77.5¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£JI·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬Ãå¼Â¤Ë¿ÊÄ½¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÈAI»ö¶È¿Í°÷¤ò¶¦Æ±¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä <7581> ¡¡6,310±ß¡¡(+310±ß¡¢+5.2¡ó)
¡¡¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä <7581> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞ¿¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬702²¯8500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬46²¯6000Ëü±ß¡ÊÆ±18.9¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¶·¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ï¥á¥Ë¥åー»Üºö¤äDX³èÍÑ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎµÒ¿ô¤ÈµÒÃ±²Á¤¬¤È¤â¤Ë¿¤Ó¡¢ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÏÆ±»þ¤Ë¼èÆÀÁí¿ô20Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î0.4¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û10²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é2·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥¥æー¥Ôー <2809> ¡¡4,333±ß¡¡(+190±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¥¥æー¥Ôー <2809> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯11·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Çä¾å¹â5300²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ3.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×380²¯±ß¡ÊÆ±9.7¡óÁý¡Ë¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°´üÈæ1±ßÁý¤Î65±ß¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Á°´ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²Á³Ê²þÄê¤Î¿»Æ©¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£´ü¤âÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³Ê²þÄê¤Î¼Â»Ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸«ÄÌ¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤â´óÍ¿¤·³¤³°»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤âÂ³¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢Á°´ü¤Ë¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢½ãÍø±×¤Ï255²¯±ß¡ÊÆ±16.4¡ó¸º¡Ë¤ò¸«¹þ¤à¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯11·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â5134²¯1700Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ6.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×346²¯2800Ëü±ß¡ÊÆ±0.9¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×305²¯600Ëü±ß¡ÊÆ±42.4¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¿×Â®¤Ê²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÆ½£¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç30Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾å¸Â¤ò400Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î2.87¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï100²¯±ß¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï1·î15Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹ÔµÚ¤Ó»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼çÍø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥È¥é¥ó¥¶¥¯ <7818> ¡¡1,161±ß¡¡(+47±ß¡¢+4.2¡ó)
¡¡¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó <7818> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â79²¯6600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12.1¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×18²¯2600Ëü±ß¡ÊÆ±18.3¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×12²¯2200Ëü±ß¡ÊÆ±17.0¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿Áý¼ýÁý±×¤È¤Ê¤ê¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÈÎÂ¥Êª¤òÃæ¿´¤ËË¡¿Í¸ÜµÒ´ë¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î´ë²è³«È¯¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¡¦²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡ÊIP¡Ë¡¦¿ä¤·³è¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤äÂç·¿°Æ·ï¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢³ÆÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íø±×Î¨¤Î¹â¤¤DtoC¥µ¥¤¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯8·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â295²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ7.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×61²¯±ß¡ÊÆ±6.9¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×41²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±1.0¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£ÅìÊõ <9602> ¡¡8,045±ß¡¡(+197±ß¡¢+2.5¡ó)
¡¡ÅìÊõ <9602> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£14Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â2813²¯6600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×600²¯9200Ëü±ß¡ÊÆ±13.8¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×465²¯8700Ëü±ß¡ÊÆ±36.5¡óÁý¡Ë¤ÈÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¶ÈÀÓ¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò42±ß50Á¬¤«¤é62±ß50Á¬¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò105±ß¡ÊÁ°´ü85±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê±Ç²è»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÉÔÆ°»ºÊÝ¼é¡¦´ÉÍý»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ¬°Æ·ï¤ò¼õÃí¤·¤¿ÉÔÆ°»º»ö¶È¤â¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÇäµÑ±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤ÆÇä¾å¹â¡¦³ÆÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Âè3»ÍÈ¾´ü»þÅÀ¤Ç·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤ÏÂè4»ÍÈ¾´ü¤Î±Ç²è»ö¶È¤¬¼å´Þ¤ß¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢26Ç¯2·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏÇä¾å¹â3600²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ15.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×650²¯±ß¡ÊÆ±0.5¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×475²¯±ß¡ÊÆ±9.6¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢2·î28Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò5³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££É£Ä£Ï£Í <7599> ¡¡1,336±ß¡¡(+28±ß¡¢+2.1¡ó)
¡¡£É£Ä£Ï£Í <7599> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£ÂçÏÂ¾Ú·ô¤Ï14Æü¡¢Æ±¼Ò³ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¡Ö2¡Ê¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò1270±ß¤«¤é1500±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¤Ë·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤Ï60²¯2100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.0¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¸Å¼Ö»Ô¶·¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¿å½à¤Ê¾®ÇäÂæÅöÁÆÍø¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¾®ÇäÂæ¿ô¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£Æ±¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î¹¥Ä´¤ÊÃåÃÏ¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯2·î´üÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤Ï²ñ¼Ò·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤äÄ¶²á¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·è»»¤Ë¸þ¤±¤Æ³ô¼ç´Ô¸µºö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»Í¹ñ²½£È£Ä <4099> ¡¡2,843±ß¡¡(+56±ß¡¢+2.0¡ó)
¡¡»Í¹ñ²½À®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4099> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£15ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë½¸·×Ãæ¤Î25Ç¯12·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î700²¯±ß¤«¤é707²¯±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ1.7¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬100²¯±ß¤«¤é108²¯±ß¡ÊÆ±10.9¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤¬70²¯±ß¤«¤é83²¯±ß¡ÊÆ±5.8¡ó¸º¡Ë¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¼çÎÏ¤Î²½³ØÉÊ»ö¶È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß°Â´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·Í¢½Ð¼è°ú¤Î¼ý±×À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Çä¾å¹â¡¦Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¶ÈÀÓ¾å¿¶¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò25±ß¤«¤é30±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò55±ß¡ÊÁ°¤Î´ü50±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£
¢¨15Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹