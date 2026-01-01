¡Ú26Ç¯ÈÇµå³¦¿·»ÎÏ¿¡Ê3¡ËÆüËÜ¥Ï¥à°éÀ®2°Ì¡¦²£»³±Ê±óÅê¼ê¡Û»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë²¸ÊÖ¤·ÀÀ¤¦155¥¥í±¦ÏÓ
¡¡°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤«¤±¤¿¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¡£²£»³¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¹¥¤¤ÎÊì¡¢Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«Á³¤ÈÇòµå¤ò°®¤Ã¤¿¡£¾®4»þ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡Ö¥°¥é¥Ö¤¬¤ª²¼¤¬¤ê¤È¤«¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3·»Äï¤¬Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òÊì¡¦Î±Î¤»Ò¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¤òÎ¥¤ì¤ÆÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ø¡£¡ÖÌîµå¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ì¤ÐÊì¤â´î¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹â3¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾Ï³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò¤ä¤á¤ÆÄ¹Ìî¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç°æ½¡´ð´ÆÆÄ¤é¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢ÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ÃÏÊý¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤Ð¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉå¤é¤ºÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÂÇÀþ¤Ç¤â¼ç¼´¤ËºÂ¤ê¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤âÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯³ù¥±Ã«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¼ÂÎÏ¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤·¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¡¢Êì¤Ïµã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë²ÈÂ²¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ì¤ÐºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£²£»³¤ÎÌîµåÆ»¤Ï¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¡£¡Ê¾®Þ¼¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¡þ²£»³¡¡±Ê±ó¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤È¤ï¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®2¤«¤éÉ¹îð¡Ê¤Ò¤¬¤Î¡Ë¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ16¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£3Ç¯²Æ¤ÎÀÄ¿¹Âç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢80¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£