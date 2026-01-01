¹ñ¤âÇ§¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É!¡¡THE¡¡ALFEE¤¬Ê¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¡Ö60Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¡×
¡¡Ê¸²½³èÆ°¤ÇÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¿Í¤Ê¤É¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖÊ¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬15Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖTHE¡¡ALFEE¡×¤Ë¾Þ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÏËÜ»æ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼52Ç¯¤Ç¡È¹ñ¤âÇ§¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢º£½ÕÃ£À®¤¹¤ëÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¥é¥¤¥ÖÄÌ»»3000ËÜ¤Ë¸þ¤±¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î2Ê¸»ú¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÏÂÉ÷¤Ç¸ÅÅµÅª¤Ê¶âÖ¢É÷¡Ê¤Ó¤ç¤¦¤Ö¡Ë¤òÁ°¤ËÅÔÁÒ½Ó°ìÄ¹´±¤«¤é¾Þ¾õ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¡Ê71¡Ë¡¢ºù°æ¸¡Ê70¡Ë¤Î3¿Í¡£²ñ¾ì¤ÇÉâ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼52Ç¯¤Î¡È¿¦¿Í¡É¤¬¾ú¤·½Ð¤¹ÀÅ¤«¤Ê¸Ø¤ê¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«¿®¤À¤í¤¦¤«¡£3¿Í¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸²½Ä£Ä¹´±ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¸²½³èÆ°¤ËÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ë¾Þ¤È¤·¤ÆºòÇ¯ÅÙ¿·Àß¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ä»ç¼úË«¾Ï¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤â²Î¼ê¸Ä¿Í¤Î¼øÍ¿Îã¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¼«ÂÎ¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡¼õ¾Þ¸å¡¢ËÜ»æ¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î2Ê¸»ú¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼52Ç¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ì¤Ä¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸½Ìò¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢º£Ç¯¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÄÌ»»3000ËÜ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê4·î17Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¡Ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¸«Âô¡Ë
¡¡¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¸ø±é¤ä¹ñºÝ²»³Úº×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢91Ç¯¤ËÊÆ3Âç²»³Ú¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍ£°ì»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢98Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¡¢Íâ99Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¸ø±é¤Ê¤É¤Î¸ùÀÓ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¤³¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡õ¥¬¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¯¥ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤â²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ã¼½ï¤Ï95Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤Ï¿Í¤Î¿´¤ò°Â¤é¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡¢ÈùÎÏ¤Ç¤â¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î±äÄ¹¤¬Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¹â¸«Âô¡Ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¸Å´õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÀµ·îÌÀ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢60Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤È°Î¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËËÍ¤é¤¬¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡Ä¡£Ä¹¤¯µÙ¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È²¿¤«¤¬¤¢¤ë¡£¸åÇÚ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ë¤½¤ÎÆ»¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¡Ê°¤Éô¡¡¸øÊå¡Ë