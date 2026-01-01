ÉÍÃæ½Ó¡¢º£½µ¤«¤éÉüµ¢¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÍîÇÏÉé½ý
¡¡ºòÇ¯11·î22Æü¤ÎµþÅÔ3R¤ÇÍîÇÏ¤·¡¢º¸¸ª¡¢º¸¼ê¼ó¡¢º¸Â¿Æ»Ø¤Î¹üÀÞ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÃæ½Ó¡Ê37¡Ë¤¬º£½µ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Êµ³¾è¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¬¤Ç¤Ø¤³¤ó¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤ÈµÙÍÜÃæ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Éüµ¢½µ¤ÏÅÚÆü¤È¤âµþÅÔ¤Çµ³¾è¤¹¤ë¡£ÅÚÍË¤Ï3°È¡¢ÆüÍË¤Ï1°È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥±¥¬¤äµ³¾èÄä»ß¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¾è¤ë¤Î¤¬ºÇÄã¸Â¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£