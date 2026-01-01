¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½é»º¶ðÃÂÀ¸¡¡Êì¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤ÎÌÆÇÏ
¡¡22Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢23Ç¯ÍÇÏµÇ°¡¢24Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ê¤ÉG1¡¦5¾¡¤òµó¤²¡¢ºòÇ¯¼ÒÂæ¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¡Ë¤Ç¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤·¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê²´7¡Ë¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë½é»º¶ð¡ÊÌÆ¡Ë¤¬14Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡ÊËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡Ë¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¡£Êì»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Êì¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤Ï20Ç¯¤Ë¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ©G2¥Þ¥ë¥ì¾Þ¾¡¤Á¡£Æ±¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï202Æ¬¤Ë¼ïÉÕ¤±¤·¤¿¡£