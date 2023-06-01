¡ÖÍè¤Æ¤¿¤Î¤«¡¼¡ª¡×ÂçÁêËÐ¥Þ¥¹ÀÊ¤Ë¤¤¤¿20ºÐ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸°ìÊÑ¡Ö²¿ÇÜ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÎÎ¾²£¹Ë¤òÏ¢ÇË¡£Ï¢Æü¤Î¶âÀ±¤Ë¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢14Æü¤Î»ÍÆüÌÜ¤Ë¤Ï20ºÐ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤Î»°ÆüÌÜ¤ËË¾ºÎ¶¤òÇË¤ê¡¢14Æü¤Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤«¤é¾å¼êÅê¤²¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤âÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÂçÁêËÐ´ÑÀï¡×¤Ç¡¢¥Þ¥¹ÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î¿Ü±Ê¿´³¤¡Ê¤ß¤¦¤Ê¡Ë¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ë²ó¤·¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤â¸ø³«¤·¡ÖÇ÷ÎÏ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë²»¤¹¤´¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä±§ÎÉ¤Î¼èÁÈ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¸«¤ì¤ÆÂç¸÷±É¡ª¡ª¡¡Âç¤ÎÎ¤ ÂÐ µÁ¥ÎÉÙ»Î Ä¶À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖºòÆü¤Î·ë¤Ó¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ê¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¿¤Î¤«¡¼¡ª¡×¡Ö½é´ÑÀï¤Ç¥Þ¥¹ÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¥Þ¥¹ÀÊ¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¤â²¿É´ÇÜ¤â¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£20ºÐ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï½¨¥Î»³Éô²°¤Ç°ìÆü½÷¾ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëÍÍ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µðÂç¤Á¤ã¤ó¤³ºî¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¹ñµ»´Û¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿Ü±Ê¤Ï¡ÖÁêËÐ´ÑÀï¤Ë¾¯¤·¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢±þ±ç¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿²¿ÇÜ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢À¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥Ö¥í¥°¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë