º¹¤·»õ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤â¶×ºù¤Ë½é¾¡Íø¡¡ÇìÇµÉÙ»Î¡Öºù¤ò¼è¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½é¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¡Ê¤Ï¤¯¤Î¤Õ¤¸¡Ë¤¬Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ò£´ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é·âÇË¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ä»¼è¡¦ÁÒµÈ»Ô½Ð¿È¤ÎÂè£µ£³Âå²£¹Ë¡¦¶×ºù¡Ê¸½¶×ºù¤ÎÁÄÉã¡Ë¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¤·¤³Ì¾¡¦ÇìºùË²¤ÎÍ³Íè¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤ÇÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬£·ËçÌÜ¡¦²¤¾¡ÇÏ¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£¸ËçÌÜ¡¦¶âÊö»³¤ò²¼¤·¡¢Æ±£±£²ËçÌÜ¡¦°¤±ê¤È¤È¤â¤ËÁ´¾¡¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤Ï£±ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÇìÇµÉÙ»Î¤¬»Í¤ÄÁêËÐÆÀ°Õ¤ÎÂç´Ø¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿ÈÄ¹£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£·£¸¥¥í¤Î¶×ºù¤ËÂÐ¤·¡¢£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£¶¥¥íÎô¤ëÇìÇµÉÙ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍø¤Êº¸»Í¤Ä¡£±¦Â¤Î½³¤ê¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤Î´¬¤ÂØ¤¨¤Ë¾è¤¸¤Æ°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö£³ÆüÌÜ¤Ë¼ã¸µ½Õ´Ø¤¬º¸»Í¤Ä¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î´¬¤ÂØ¤¨¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤óÂ¤ò·Ù²ü¤µ¤»¤Æ¡¢²¼¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£´¬¤ÂØ¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë½é¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤ÎÁÄÉã¤ÇÂè£µ£³Âå²£¹Ë¡¦¶×ºù¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸Ä»¼è¡¦ÁÒµÈ»Ô¤ÎÀ®ÆÁ¾®½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢ÀèÂå¡¦¶×ºù¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÁêËÐÂç²ñ¡Öºù¤º¤â¤¦¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇìÇµÉÙ»Î¤ÏÁêËÐ¤ò»Ï¤á¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¤·¤³Ì¾¡ÖÇìºùË²¡×¤â¡Öºù¤º¤â¤¦¡×¤¬Í³Íè¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀèÂå¡¦¶×ºù¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ëÂç´Ø¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£³Àï£³ÇÔ¡££´ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£¾ì½ê¤«¤é¤Ï°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤¬¼ç¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÖÉÙ»Î¡×¤Î»ú¤òÆþ¤ì¤¿¤·¤³Ì¾¤Ë²þÌ¾¡£¡Ö¤è¤¯¡È¤µ¤¯¤éÂÐ·è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºù¤ÏÂç´Ø¤ÎÊý¤¬°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤·¤³Ì¾¤«¤éºù¤ò¡Ë¼è¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤ÎÌ¸ÅçÀï¤ÇÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î·¤¤¬´éÌÌ¤òÄ¾·â¡£º¹¤·»õ¤Î±ü»õ£²ËÜ¤¬È´¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤«¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÈ´¤±¤¿¤Þ¤Þµ¤Ç÷¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Íî¤Á¤¿»õ¤Ï¡ÖºÂÉÛÃÄ¤Î²¼¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ëÍ¾Íµ¤â¡£¿·»°Ìò¤òÌÜ»Ø¤¹£²£²ºÐ¤Ï¾å°ÌÁíÅö¤¿¤ê¤Î£µÆü´Ö¤Ç¡¢£³¾¡£²ÇÔ¡££³¾ì½êÏ¢Â³¶âÀ±¤ò³ÍÆÀÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Î²£¹ËÀï¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Æ´¤ì¤ÎÂç´Ø·âÇË¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¡ÊÂçÀ¾¡¡·òÂÀ¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¢¡ÇìÇµÉÙ»Î¤ÈÀèÂå¡¦¶×ºù¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ÎÁÄÉã¤ÇÂè£µ£³Âå²£¹Ë¡¦¶×ºù¤Ï¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤ÈÆ±¤¸Ä»¼è¡¦ÁÒµÈ»Ô¤ÎÀ®ÆÁ¾®½Ð¿È¡£Æ±¹»¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¶×ºù¤ÎÆ¼Áü¤¬¤¢¤ê¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤ÏÃÏ¸µ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤ËÆ¼Áü¤òÉ¬¤º¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¹»¤Ç¤Ï¶×ºù¤ÎÊâ¤ß¤ò³Ø¤Ö¼ø¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô¤Ç¤ÏÀèÂå¡¦¶×ºù¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÁêËÐÂç²ñ¡Öºù¤º¤â¤¦¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£