¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸·à¾ì¡¦Ê¿¾¾¤µ¤È¤·¡Ûº£½µËö¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏµþÀ®ÇÕ¡ÊG3¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£¤«¤é28Ç¯Á°¤Î1998Ç¯¡¢Åö»þ¤Ï¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¿·ÇÏ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Î¿·ÇÏÀï¤Ï½ÐÁö·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ë¤Ï½ÐÁö»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆ±°ì³«ºÅ¡ÊÀá¡ËÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð²¿ÅÙ¤Ç¤â½ÐÁö²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³«ºÅÁ°È¾¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇÏ¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¿·ÇÏÀï¤ËºÆ¤Ó½ÐÁö¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¿·ÇÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤â¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¡¢Æ±ÇÏ¤Ë7ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍª¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤¬¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤ËNHK¥Þ¥¤¥ëC¡ÊG1¡Ë¤È¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡ÊG1¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¡ÊG1¡¢99Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÏ¢ÂÐ¡Ê2Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¸å¤Ë½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë1ÉÃ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î°µ¾¡¤â¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤Ê¤º¤±¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Ï¡¢¼«¸Ê¾ò·ï¤Î500Ëü²¼¡Ê¸½ºß¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡¢¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ëÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½éÀï¤Î7ÇÏ¿È¤ò¾å²ó¤ë9ÇÏ¿È¤Îº¹¤ò2Ãå¤Ë¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï98Ç¯1·î11Æü¤Î6R¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬µþÀ®ÇÕ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÌó2»þ´Ö40Ê¬Á°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼2Àï¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼Ç¤ÎG1Ï©Àþ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤â¤·¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ï¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥À¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤Ï¤³¤³¤âÆñ¤Ê¤¯¾¡Íø¤·¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë