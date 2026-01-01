ºå¿À¡¦ÅçÅÄ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥¹¥¤¥ó¥°¶¯²½¤Çº¸Íã¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤êÀÀ¤¤¡¡¹â¹»¤Î¸åÇÚ¡¦Â¼¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë»É·ã
¡¡ºå¿À¤ÎÅçÅÄ³¤Íù³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÂÇ·â¶¯²½¤Çº¸Íã¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ëµ¢¾Ê¡£Êì¹»¡¦¶å½£³Ø±¡¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é£Ó£Ç£ÌÆôºê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¡£¿·¤¿¤Ê»Ñ¤Ç£²·î£±Æü¤«¤é¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡££²£¸»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£±£²£¹¤Ç¼«Ëý¤ÎÂ¤âÀ¸¤«¤»¤º£±ÅðÎÝ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿£±£²·î¡£½é·Ø¤Ç°ú¤¤¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤ÏÂçµÈ¤Ç¡ÖËü»ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®¼êÀè¤¸¤ã¤Ê¤¯²¼È¾¿È¤ò»È¤¦¤³¤È¡£ÂÎ¤Î¼´¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥ª¥Õ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ´´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤è¤êÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¶¯²½¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¯Îõ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¹»ÌîµåÉô½Ð¿È¤ÎÂ¼¾å¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢É¬¤º¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Î§µÁ¤Ê¸åÇÚ¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£Æ±Áë¤Î¥¹¥¿¡¼¤ËÉé¤±¤¸¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£