¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃæÂ¼¾©¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤ØÉü³è¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÖÂÎ¤ò°ì¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤¬4Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦ÃæÂ¼¾©¤¬²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢Éü³è¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¹ø¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î20»î¹ç¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÇ¯´ÖÀï¤¨¤ëÂÎ¤ò°ì¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¼ã¼ê´Ø·¸¤Ê¤¯¶¥Áè¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¡Ö¡Ê¥¥ã¥ó¥×¡Ë½éÆü¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È33ºÐ¡£¥¥ã¥ó¥×1¡¢2·³¿¶¤êÊ¬¤±¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1È¯ÌÜ¡Ê2·î14Æü¡¢DeNAÀï¡Ë¤«¤é¹Ô¤¯½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£