¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¡¡¸½¾õ°Ý»ý5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡º£µ¨¤Ï¡Ö14¾¡°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤ÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î5000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼¤«¤é²ÃÆþ¸å¤Ï3»î¹çÁ´¤ÆÀèÈ¯¤Ç¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤Î2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.10¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉü³è¤ò´ü¤¹¤¬¡Ö¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ä¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê²áµîºÇÂ¿¤¬¡Ë13¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢14¾¡°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£