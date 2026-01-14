Âç¤ÎÎ¤¡¡¿É¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ²óÈò¡¡µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ÇµÕÅ¾¡ÖÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÃæÈ×Àï¤Ø¡Ö¤³¤³¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡°¤±ê¤¬ÀéÂåæÆÇÏ¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢½éÆü¤«¤é£µÏ¢¾¡¡£¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Ï²¤¾¡ÇÏ¤ÈÊ¿Ëë£²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë£³£±ºÐ¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿ÀèÂå»Õ¾¢¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ºÆÌö¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤¬Î´¤Î¾¡¤òÅÚÉ¶ºÝ¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ÇµÕÅ¾¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç±ÉæÆ¤ò´ó¤êÀÚ¤êÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¤¿¤¬¡¢¶×ºù¤ÏÇìÇµÉÙ»Î¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬¿É¤¯¤âÏ¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£Î´¤Î¾¡¤Î¤Î¤ÉÎØ¤ò³°¤·¤Æ±¦¤òº¹¤·¡¢´ó¤ê¿Ê¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤ìÂÎ¤¬±Ë¤¤¤À¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ÆÅÚÉ¶³°¤ËÂÎ¤¬Î®¤ì¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â¤À¤±¤ÇÉ¶¤ËÎ©¤Á¡¢µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ÇµÕÅ¾¡£¡ÖÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ê¾¡¤Ã¤¿¡Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½êÅÓÃæµÙ¾ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸¸ªÄË¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤¯ÆâÍÆ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿½øÈ×¡£È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎµÕÅ¾À±¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæÆü¤Þ¤Ç£²ÇÔ¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ°Â¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤ëÂç¤ÎÎ¤¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤¤¤¤¤â°¤¤¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÈ×Àï¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£