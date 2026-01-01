º£Ç¯65ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¥Ñー¥È¤ÇÇ¯¼ý100Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍ½Äê¡£½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤ÂÓ¤«
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤È¤Ï¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇ¡Ê¶ÑÅù³ä¡¦½êÆÀ³ä¡Ë¤ò²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£È½Äê¤ÏÃÏÊýÀÇË¡Åù¤Ë´ð¤Å¤Á´¹ñ°ìÎ§¤Î´ð½à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î½êÆÀ¶â³Û¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÄê°Ê²¼¤Î½êÆÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ä¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÍ¥¶ø¡¢ÊÝ°éÎÁ¡¦³ØÈñ¤Î¸ºÌÈ¡¢³Æ¼ïµëÉÕ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤¸¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¼ýÆþ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«
¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»¨½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£65ºÐ°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð½êÆÀ¤Ï¥¼¥í¤Þ¤¿¤ÏÄã³Û¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¿È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬155Ëü±ß°Ê²¼ÄøÅÙ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¶èÊ¬¤ä±¿ÍÑ¡¦ÆÈ¼«¸ºÌÈ¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â³Û¤¬¾¯¤·Ä¶¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÄ¾¤Á¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÊ¤Î¥Ñー¥ÈÇ¯¼ý100Ëü±ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«
ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤¬100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¸å¤Î½êÆÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÈ½Äê¤ÏÀ¤ÂÓÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¤âÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢É×¤ÎÇ¯¶â½êÆÀ¤Ê¤É¤¬Èó²ÝÀÇ´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÉ×¤Ï²ÝÀÇ°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÀ¤ÂÓÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤«¤é³°¤ì¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Àµ³Î¤ÊÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÇ¯¶â³Û¤È½êÆÀ¹µ½ü¤ò´Þ¤á¤¿³ÎÇ§¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÊ¤Î¥Ñー¥È¼ýÆþ¤¬100Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤ÎÈ½Äê¤Ç¤Ï¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤ä¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£µëÍ¿¼ýÆþ100Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¡¢½êÆÀ¤Ï45Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü43Ëü±ß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ñー¥È¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÈó²ÝÀÇ´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþÄ´À°¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤ÏÇ¯¶â³Û¤Î³ÎÇ§¤¬½ÅÍ×
65ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ë¾ì¹ç¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼ç¤Ë¸øÅªÇ¯¶â¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î¥Ñー¥ÈÇ¯¼ý¤¬100Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇÈ½Äê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇ´ð½à¤ÏË¡Î§¾å¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³èÊÝ¸î´ð½à¤ÎµéÃÏ¶èÊ¬¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î±¿ÍÑÅù¤Ë¤è¤ê¼ÂÌ³¾å¤Î°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½»Ì±ÀÇ·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤ä»Ô¶èÄ®Â¼Áë¸ý¤Ç¤Î³ÎÇ§¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¾Íè¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£¡¡²ÈÂ²¤ÈÀÇ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー