¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¤Ç£±£²Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢µð¿ÍÃ´Åö¤Î²ÃÆ£æÆÊ¿µ¼Ô¤¬ÅÄÃæ±Í¤Îº£Ç¯½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¸«¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢µå¶Ú¤ò¸«¤¿¡£»ä¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¿ô²óÂÐÀï·Ð¸³¡Ê£²·³¤Ç£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£²»°¿¶¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤êÉý¤¬Âç¤¤¯¡¢µå¼ï¤ÎÂ¿¤¤Åê¼ê¡×¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÉ¬»¦¥·¥å¡¼¥È¡×¤Î°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éµå¡¢»å¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¾µå¤¬Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¯´¥¤¤¤¿²»¡£»×¤ï¤º¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖµÜ¸Å¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡££±£´µåÌÜ¡¢¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖµÜ¸Å¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤òÅê¤¸¤¿¡£Åêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¾åÂô¤È¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ä²óÅ¾¼´¤ò°ìµå°ìµå³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤âÃúÇ«¤ËÄã¤á¤ËÅê¤²Ê¬¤±¡¢·×£²£¶µå¡£»Å¾å¤¬¤ê¤¬Áá¤¯¡¢ÂÎ¤â¥¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤â£Çµå¾ì¤ÇÌÛ¡¹¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¾Ú¤·¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¤âµð¿Í¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£