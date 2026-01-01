ºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿Í¤¬2·³»ÜÀß¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¡ÖÅê¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÀÅ²¬¹çÆ±¥È¥ìÀè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡ºå¿À¡¦¹â¶¶¤¬ÀÅ²¬¤Ç´äºê¤é¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹çÆ±¥È¥ì¤ò°ìÂÀè¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¡¢µ×¡¹¤ËSGLÆôºê¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¸º¤òÌÜ»Ø¤¹º¸ÏÓ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡È´Å¤¤ÊªÃÇ¤Á¡É¤ò·è¹Ô¡£Áö¤ê¹þ¤ßÁýÎÌ¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÅ²¬¤Ç¤¤¤¤½¬´·¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤Ã¤Á¤Ç·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ê¼ó¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º¸¼ê¼ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È½üµî¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¡¢ºòµ¨¤Ï3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¢ÂçÃÝ¡¢°ËÆ£¾¡¢°Ë¸¶¤é¤È³«ËëÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¡£2·î1Æü¤«¤é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅê¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤ÐÅê¤²¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Áá´ü¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¡£¡¡