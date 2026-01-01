ºå¿À¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¡¡35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¸×À¸¤¨È´¤ºÇÇ¯Ä¹³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤Ä¤«¤à¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡È¹çÂÎ¡É¥®¡¼¥¿¤Ë»É·ã
¡¡ºå¿À¡¦ÇßÌî¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£ÆóÎÝÁ÷µå¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥ÉÊáµå¤Î¥É¥ê¥ë¤Î¸å¤Ï¡¢Í··â¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò1È¢È¾¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³°¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¸á¸å¤«¤é¤Ï¼¼Æâ¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¡£¼«¼ç¥È¥ìÃÊ³¬¤«¤é1ÆüÌó6¡Á7»þ´Ö¡¢3¶Ð1µÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Á¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤Þ¤À¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¡Ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÅÄ¤È¤Î¡È¹çÂÎ¡É¤¬»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£·î2Æü¤Ë¸Î¶¿¡¦Ê¡²¬¤Ç1Æü¸Â¤ê¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¡£Ç¯»Ï¤«¤éºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¥¥Ä¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤â¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£3³ØÇ¯¾å¤Ê¤¬¤é¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÂë¤Î¼çË¤¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤¬¼«¤é¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥®¡¼¡ÊÌøÅÄ¡Ë¤µ¤ó¤Î¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¡¢ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡È¤è¤·´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¡£¥®¡¼¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÈÌøÅÄ¸ú²Ì¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¾õ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆóÎÝÁ÷µåÎý½¬¤Ç¤â¡¢Äã¤¯¿¤Ó¤ë¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«¡×¤òÈ¯Æ°¡£Ë¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼êÅÁ¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¡ÖµÕ¤Ë¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¸ª¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¡ÈÉü¸ª¡É¤Ø¡¢¼ê±þ¤¨½½Ê¬¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹µ¤¨¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×
¡¡»ëÀþ¤ÎÀè¤Ï¡¢¡Ö3¡¦27¡×¤òÂª¤¨¤ë¡£35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÃ´¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæµÁÍº¡¢ÌÚ¸Í¹îÉ§¤òÈ´¤¯À¸¤¨È´¤ºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ºäËÜ¡¢Éú¸«¤é¤È¤Î¶¥Áè¤òÀ©¤·¤ÆÀµºÊ¤òÃ¥²ó¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï¡¢ÌðÌîà¢Âç¤ÎµåÃÄºÇÂ¿Êá¼ê½Ð¾ì1281»î¹ç¤Î¶â»úÅã¤âÂÔ¤Ä¡£¤½¤Î½õÁö¤Ï¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤À¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡û¡Äºå¿À¤ÎÀ¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Î³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤Ï²áµî24¿Í¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï34ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæµÁÍº¡Ê43Ç¯¡Ë¤ÈÌÚ¸Í¹îÉ§¡Ê95Ç¯¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇßÌî¤¬³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤éµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡û¡Äºå¿À¤ÎÊá¼êºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï98¡Á10Ç¯¤ËÌðÌîà¢Âç¤¬µÏ¿¤·¤¿1281»î¹ç¡£ÇßÌî¤ÎÊá¼ê½Ð¾ì¤ÏÌÜ²¼1083»î¹ç¤ÇµåÃÄ2°Ì¡£ºòµ¨¤Ï46»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢µÏ¿¹¹¿·¤Ë¤ÏÀµºÊÉü³è¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¡£