¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í£·Áª¼ê¤¬£±£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃÞÇÈÂç½Ú¶µ¼ø¤ÎÃ«ÀîÁï»á¡Ê£µ£³¡Ë¤«¤é¡¢Áö¤êÊý¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡££³Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤Î»ØÆ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±»á¤«¤é¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁÏ²ÁÂç¡á¤â°¦¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¡ÖÃ¦ÎÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÄê¤á¤¿¡£Àµ¤·¤¤ÁöË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¶¯¤¤ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³Û¤Ë´À¤ò¸÷¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖÂçÊªºä¡×¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÎ©ÀÐ¡£Ã«Àî»á¤Ï¡¢¤¹¤°²£¤Ç¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ä¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£´üÂÔ¤Î²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©ÀÐ¤¯¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¡ÊÎÏ¤ò¡Ë»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤ËÁö¤ì¤ë¡£¡ÊÎÏ¤ò¡Ë½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç½Û´Ä±¿Æ°¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£Áö¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤Ã¤«¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤À¤±¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤âÁö¤êÊý¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤«¤Ë³Ú¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯Áö¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¡£Ã¦ÎÏ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¤êÊý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤ÎÆ°ºî¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥±¥¬¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÌò³ä¤â¤¢¤ê¡Ö¤½¤³¡Ê¥±¥¬Í½ËÉ¡Ë¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤³¤ì¤«¤éÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Èþ¤·¤¤Áö¤ê¤òÌîµå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¶¯¤¤ÂÎ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ã«Àî»á¤Ï¡Ö¡ÊÁö¤êÊý¤¬¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬Â¿¤¤Êý¤¬¡¢Â©¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¡×¤È´üÂÔ¡£¸½Ìò¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¤°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£²ÃÂ®ÅÙ¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤«¤ó¤ÀÎ©ÀÐ¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£