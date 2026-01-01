ºå¿À¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤¬³Ø¤ó¤ÀÅ´¿ÍÁöË¡¤Ç¸Î¾ãÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
¡¡ºå¿À¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÂè3¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¤¬15Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬¡¢ÁöË¡²þÁ±¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ´¿Í¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÞÇÈÂç¡¦Ã«ÀîÁï½Ú¶µ¼ø¡Ê53¡Ë¤¬¡¢¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È»ØÆ³¡£²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÂÎ´´ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎºäÏ©¡ÖÂçÊªºä¡×¤Ç²¿ÅÙ¤â¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Áö¹¶¼é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¢¤½¤·¤Æ¸Î¾ãÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁöË¡½¬ÆÀ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9¡×¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£00Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿110¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤Ë¤â¶µ¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃ«Àî½Ú¶µ¼ø¤«¤é¤Îµ®½Å¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È»ØÆ³¡£Ìó2»þ´Ö¸å¡¢Î©ÀÐ¤Ï½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ´´ÉôÊ¬¤òÃæ¿´¤ËÃÏÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¡£Áö¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·ë¶É¡¢¤½¤ì¤¬Åê¤²¤ë¡¢ÂÇ¤Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºîÁ´¤Æ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡×
¡¡½øÈ×¤Ï¾åÈ¾¿È¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤Ï½ù¡¹¤ËÎÏ¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£Î¦¾åÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÂ¨ºÂ¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£¡Ö¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç²ÃÂ®´¶¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤¿¡×¡£¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÂÇÎÏ¡¢·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ0¤ò¸Ø¤ë½ÓÂ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤ëÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿Ã«Àî½Ú¶µ¼ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ´´¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¾å¡ÊÈ¾¿È¡Ë¤â²¼¡ÊÈ¾¿È¤Î»È¤¤Êý¡Ë¤â¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¡¢¶ÚÆù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÚÂèÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½ÃÊ³¬¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢87¥¥í¤ÎÆùÂÎ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë±¿Æ°¥»¥ó¥¹¤Ë¡Ö¡ÊÃ¦ÎÏ¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¡ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁöÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌîµå¤ÎÆ°ºî¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼´¡¢ÂÎ´´ÉôÊ¬¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Î©ÀÐ¤Ï¡¢ÁöË¡²þÁ±¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¤·¤¤Áö¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢Ìîµå¤ÎÁö¹¶¼é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´¤Æ¤ÎÆ°¤¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡È¸Î¾ã¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¡É¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼Â¤Ï´Î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£ÁöË¡²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ«Àî½Ú¶µ¼ø¤¬¡Ö¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¡Ë¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Î©ÀÐ¤â¡Ö°ìÈÖ¤½¤³¡Ê¸Î¾ãÍ½ËÉ¡Ë¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¤¤¤«¤Ë³Ú¤Ë¡¢Â®¤¯¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯Áö¤ë¤«¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ±þ¡£¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸Î¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¸½ÌòÀ¸³è20Ç¯°Ê¾å¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤¿Âè°ìÊâ¤ÎÀè¤Ë¡ÈÅ´¿Í¥í¡¼¥É¡É¤¬¹¤¬¤ë¡£¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë