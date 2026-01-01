ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¡½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡×½Ö´Ö¡¡¡Ö23¤«24ºÐ¤Î»þ¤Ë¡×»Å»ö¤ÇNY¤ËË¬¤ì¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÅÏÊÕ¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¶Ë¾åÆüµ¢¤êÎ¹¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¤È½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºë¶Ì¡¦Àî±Û¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ö¤ËÅÏÊÕ¤È¾è¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿³¤³°¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¤¨¤Ã!?¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«?¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö23¤«24ºÐ¤Î»þ¤Ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¡Ö²°Âæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Çä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢Ãæ³Ø±Ñ¸ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«¤¤¤±¤ë¤À¤íÃíÊ¸¤°¤é¤¤¡×¤È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¡Ö¤³¤ì1¸Ä¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃíÊ¸¤ËÅ¹°÷¤«¤é¡Ö¥¢¥¡!?¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£