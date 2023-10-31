ºå¿À¡¦Ê¡Åç·½²»¤âºòÇ¯Ëö¤ËÃÞÇÈÂç¡¦Ã«Àî½Ú¶µ¼ø¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡¡Ê¢¼Ð¶Ú°Õ¼±¤Ç¼ý³ÏÂç¡ÖµîÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡ºå¿À¡¦Ê¡Åç¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢¿·¿Í¤è¤ê°ìÂÁá¤¯ÃÞÇÈÂç¡¦Ã«Àî½Ú¶µ¼ø¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÊ¢¼Ð¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ë´¶³Ð¡£µîÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£Æü¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È³Î¤«¤Ê¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¿·¿Í¤È¤È¤â¤ËÌî¼ê¡¢Åê¼êÁÐÊý¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢ºòµ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÅðÎÝ²¦¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï°Õ¼±¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤¿¡£Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢ÂÎ¤ÏÇ®¤¯¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¡£