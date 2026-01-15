µð¿Í¡¦¥É¥é£±ÃÝ´Ý¡¡ÎÃ¤·¤²¤Ê´é¤Ç»ÙÇÛ²¼¥È¥Ã¥×¡¡¿·¿Í£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë£¶Ê¬£·ÉÃ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ£²·î£±Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬£±£µÆü¡¢Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç»ÙÇÛ²¼¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤¬£±°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÄÉÁö¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÈ´¤¤¤Æ£¶Ê¬£·ÉÃ¤ò·×Â¬¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À·Á¤À¡£¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÅêµå¤¬Çä¤ê¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Ç¤âÁê¼ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÇÂè£±¥¯¡¼¥ë¤¬½ªÎ»¡£Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ£²·î£±Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£