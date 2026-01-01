ºå¿À¡¦ÅçÅÄ³¤Íù¤Ïº£µ¨¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°Àë¸À¡Ö¾®¼êÀè¤¸¤ã¤Ê¤¯²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¡×¶õ¿¶¤ê¶²¤ì¤º¼«Ê¬¤Î·Á¤Ä¤¯¤ë
¡¡ºå¿À¡¦ÅçÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éSGLÆôºê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò³«»Ï¤·¡¢º£µ¨¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¼êÀè¤¸¤ã¤Ê¤¯²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¤Î¼´¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ë¡×¡£22Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿123»î¹ç½Ð¾ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¸º¾¯¡£ÌÜÀè¤Î·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¿¶¤êÀÚ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÊÂ®¤¤µå¤Ë¤â¡ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê·Á¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£