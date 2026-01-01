ÆüÊÆËÉ±ÒÁê¡¢ÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤òµÄÏÀ¡¡Ãæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯Ç°Æ¬¡¢ËÉ±ÒÈñÁý¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï15Æü¸á¸å¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸áÁ°¡Ë¡¢ÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£Åì¡¦Æî¥·¥Ê³¤¤äÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÇÆ¸¢¼çµÁÅª¤ÊÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¹ñ¤ä³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëËÌÄ«Á¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÍÞ»ßÎÏ¶¯²½¤Îºß¤êÊý¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¾®Àô»á¤ÏÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ä¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ±é½¬¤Ë·üÇ°¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¼«È¯Åª¤ÊËÉ±ÒÎÏ¶¯²½ºö¤òÅÁ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¢¥¸¥¢´ØÍ¿¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£