Ç¯¶â·î28Ëü±ß¤ÇÍ¾Íµ¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä¡ÒÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ó¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡ÒÃÏÊý¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¡Ó¤Ø¡£Ï·¸å°ÂÂÙ¤òÌ´¸«¤¿68ºÐÉ×ÉØ¡¢ÁÛÄê³°¤Î³Êº¹¤Ë·âÄÀ
Ï·¸å¤Ï¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÄí¤¤¤¸¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡½¡½¡£ Ä¹Ç¯ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ÎÃæ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍýÁÛ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤È¸½Ìò»þÂå¤ËÃÛ¤¤¤¿»ñ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÌ´¤ÏÍÆ°×¤Ë³ð¤¦¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤ò·èÃÇ¤·¤¿¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÃÏÊý¤ÈÅÔ»Ô¤Î¹½Â¤Åª¤Ê³Êº¹¡×¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ë°ìÄê¤ÎËþÂ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ë·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â
ÅÔÆâ¤ÎÃæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê68ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤È¡¢ºÊ¤ÎÈþÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯Êë¤é¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ë¶á¤¤ËÌ´ØÅì¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ±×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¹¤¤ÄíÉÕ¤¤ÎÊ¿²°¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ¶Ð¤ÎÊØ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À»ä¤ÏÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤È¤¤¤¨¤ÐÄíÉÕ¤¤Î¸Í·ú¤Æ¤¬´ðËÜ¡£°úÂà¤·¤¿¤éÃÏ¸µ¶á¤¯¤Ëµ¢¤ê¡¢ÄíÉÕ¤¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¡¢É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î28Ëü±ßÄøÅÙ¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤¿ÍÂÃù¶â¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢2,000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÂà¿¦¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î½¸²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶á½ê¤ÎÊý¡¹¤È¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¼Ö¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ç¤¹¡×
·ò°ì¤µ¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°Ü½»¼ºÇÔÃÌ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Î¸ÉÎ©¤ä¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äê´üÅª¤ÊÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ä²ñ¹ç¤Ë¤âÉ×ÉØ¤Ç»²²Ã¤·¡¢±ßËþ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°Ü½»¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢·ò°ì¤µ¤ó¤Î»ýÉÂ¤Ç¤¢¤ë¿´¼À´µ¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤¬¡¢À¸³è¤Î»õ¼Ö¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¶¸¤ï¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼À´µ¤òÀìÌçÅª¤Ë¿Ç¤Æ¤¯¤ì¤ëÀßÈ÷¤äÀìÌç°å¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤ÎÂç³ØÉÂ±¡¤Þ¤Ç¡¢2¡Á3¥õ·î¤Ë°ìÅÙ¤ÏÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Âð¤«¤éºÇ´ó¤ê¤Î¿·´´Àþ±Ø¤Þ¤Ç¤Ï¼Ö¤Ç30Ê¬¡£¤½¤³¤«¤é¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢ÅÔ¿´¤ÎÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦¹ÔÄø¤Ï¡¢±ýÉü¤Ç4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÌ£¤ËÄË¤¤¤Î¤¬¸òÄÌÈñ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ÇÉÕ¤Åº¤¨¤Ð¡¢°ì²ó¤ÎÄÌ±¡¤Ç¸òÄÌÈñ¤À¤±¤Ç3Ëü±ß¶á¤¯¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¾ÍèÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£¤Ï¼ç¿Í¤¬±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÃÏ°è¤Î¥Ð¥¹¤Ï1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¡£ÀìÌçÅª¤Ê°åÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇºÇ´ü¤Þ¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢¡Öº£¤Ï¹¬¤»¡×¤ÈÆó¿Í¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Äí¤Î¼êÆþ¤ì¤Ë¤«¤«¤ëÂÎÎÏÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³Êº¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤³¤³¤ò¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤È¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÅìµþ¤ËÌá¤ë¡Ä¡Ä¤¢¤é¤«¤¸¤á¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿À¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö°å»ÕÊÐºß¡×¤ÎÅý·×¤¬¼¨¤¹¡¢Ï·¸å°Ü½»¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ
ÆüËÜ¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö°å»ÕÊÐºß¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÊª²Á¤Î°Â¤µ¡×¤ä¡Ö½»µïÈñ¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤ò¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»ÕÅý·×¡Ê2022Ç¯ÅÙ¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ë½¾»ö¤¹¤ë°å»Õ¤Î¿Í¸ý10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç267.4¿Í¡£ºÇ¹âÃÍ¤Î¡ÖÆÁÅç¸©¡×¤Ï360.6¿Í¡¢ºÇÄãÃÍ¤Î¡Öºë¶Ì¸©¡×¤Ï195.3¿Í¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó1.85ÇÜ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤¬½¸Ãæ¤·¡¢°å»Õ¿ô¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï°å»ÕÉÔÂ¤¬ËýÀ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÊÐ¤ê¤ä¹âÎð²½¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æâ³ÕÉÜ¡Ø¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Ç»¡¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ê19.8¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ê12.4¡ó¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬¶á¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê8.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö±ý¿Ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åÅù¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê4.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃÏ°èº¹¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëº¤¤ê¤´¤È¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹Ï·¸å¤ÎÃÏÊý°Ü½»¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¡¢°Ü½»Åö½é¤Î»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¤Î¤È¤¤ËÅÔ²ñ¤ËÌá¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ç°ÂÂÙ¤ÎÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£