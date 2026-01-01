¡ÖÅÅµ¤Âå¤¬8Ëü±ß¡ª¡©¡×¡ÖÀã¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÇìÉã¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÄÀã¤Î¥Ò¥ä¥Ã¡ª¤È¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë
Àã¤¬¹ß¤ë¤È¡¢³¹¤Î·Ê¿§¤â¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤â°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÅ¤«¤ËÀÑ¤â¤ëÇò¤µ¤ÏÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Å·¸õ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀã¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§¡ãÅÅµ¤Âå8Ëü±ß¡ª¡©¡äÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿µÁÄï°ì²È¡£ÃÈË¼¤ò¾ù¤ëÆü¡¹¤Ëµã¤¯
´¨ÎäÃÏ¤ÇÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥³¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó°ì²È¤Ï¡¢Åß¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éÀáÅÅ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤Î½»¤à1³¬¤ËÅÔ²ñ¤«¤éÍè¤¿µÁÄïÉ×ÉØ¤¬¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÄï°ì²È¤Ï´¥Áç¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÊ£¿ôÂæ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÈÍÑÅÅÎÏ¤¬·ÀÌóÍÆÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬ÉÑÈË¤ËÍî¤Á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£µÁÄï¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È2³¬¤ÎÃÈË¼¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´¨¤µ¤ò²æËý¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤Ë¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆüÆÏ¤¤¤¿ÀÁµá½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå8Ëü±ß¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡§¡ãÇ§ÃÎ¾É¤ÎÇìÉã¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©
ÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤¹40Âå¤Î¥æ¥ß¥³¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÇìÉã¤Î¸«¼é¤êÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇìÉã¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤¤¤È¤³¤Î¥¢¥æ¥ß¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸©³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇìÉã¤ÏºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÎÇìÉã¤Ï¼õ¤±Åú¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÇìÉã¤¬ÆÍÁ³¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹²¤Æ¤ÆÇìÉãÂð¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¸¼´Ø¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤ÏÇìÉã¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¸ø±à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢´¨¶õ¤Î²¼µ¢¤êÆ»¤âÊ¬¤«¤é¤ºÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡§¡ãÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ÏNG¡©¡äÄ®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ì¥¤¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥¢¥µ¥È¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¯¤ó¤ÈÅÔÆâ¤Ç3¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥å¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÍÁ³¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÉ×ÉØ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥µ¥È¤¯¤ó¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ê¤éÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¡£¼ÂºÝ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¼«Á³¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä®Æâ²ñ¤ØÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡Ö²óÍ÷ÈÄ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¥ß½¸ÀÑ½ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÅß¾ì¤Ï¼Ö¤ò¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ß¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¡¢´è¤Ê¤Ë²ÃÆþ¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã·Ê¿§¤ÎÎ¢Â¦¤Ç
Àã¤Ï²»¤â¤Ê¤¯ÀÑ¤â¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ¸µ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â¤â¡¢¤½¤ì¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«²á¤´¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤Î¤È¤¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àã²ò¤±¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§¡ãÅÅµ¤Âå8Ëü±ß¡ª¡©¡äÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿µÁÄï°ì²È¡£ÃÈË¼¤ò¾ù¤ëÆü¡¹¤Ëµã¤¯
´¨ÎäÃÏ¤ÇÆóÀ¤ÂÓÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ä¥³¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó°ì²È¤Ï¡¢Åß¤Î¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éÀáÅÅ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤Î½»¤à1³¬¤ËÅÔ²ñ¤«¤éÍè¤¿µÁÄïÉ×ÉØ¤¬¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÄï°ì²È¤Ï´¥Áç¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÊ£¿ôÂæ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ÈÍÑÅÅÎÏ¤¬·ÀÌóÍÆÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬ÉÑÈË¤ËÍî¤Á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£µÁÄï¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È2³¬¤ÎÃÈË¼¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï´¨¤µ¤ò²æËý¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤Ë¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤«¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÉÔ¼«Í³¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÆüÆÏ¤¤¤¿ÀÁµá½ñ¤Ë¤Ï¡ÖÅÅµ¤Âå8Ëü±ß¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡§¡ãÇ§ÃÎ¾É¤ÎÇìÉã¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡©
ÃÏ¸µ¤ÇÊë¤é¤¹40Âå¤Î¥æ¥ß¥³¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÇìÉã¤Î¸«¼é¤êÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇìÉã¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤¤¤È¤³¤Î¥¢¥æ¥ß¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸©³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇìÉã¤ÏºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÎÇìÉã¤Ï¼õ¤±Åú¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÇìÉã¤¬ÆÍÁ³¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹²¤Æ¤ÆÇìÉãÂð¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¸¼´Ø¤Çº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤ÏÇìÉã¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¸ø±à¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢´¨¶õ¤Î²¼µ¢¤êÆ»¤âÊ¬¤«¤é¤ºÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¥ß¥³¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¡§¡ãÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ÏNG¡©¡äÄ®Æâ²ñ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ì¥¤¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¥¢¥µ¥È¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¯¤ó¤ÈÅÔÆâ¤Ç3¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥å¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÍÁ³¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÉ×ÉØ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥µ¥È¤¯¤ó¤ÏÂÎ¤¬¼å¤¯¡¢¶õµ¤¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ê¤éÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¡£¼ÂºÝ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¼«Á³¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä®Æâ²ñ¤ØÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡Ö²óÍ÷ÈÄ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¥ß½¸ÀÑ½ê¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÅß¾ì¤Ï¼Ö¤ò¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ß¥ì¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¡¢´è¤Ê¤Ë²ÃÆþ¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã·Ê¿§¤ÎÎ¢Â¦¤Ç
Àã¤Ï²»¤â¤Ê¤¯ÀÑ¤â¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂ¸µ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Î°ãÏÂ´¶¤äÉÔ°Â¤â¡¢¤½¤ì¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«²á¤´¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤Î¤È¤¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àã²ò¤±¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Ç¤¤ëÈ÷¤¨¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô