¡¡ºå¿À°éÀ®¤ÎÊ¡Åç·½²»³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢ÃÞÇÈÂç½Ú¶µ¼ø¡¦Ã«Àî»á¤Î¿·¿Í¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¹Ö½¬¤Ë»Ö´ê¤Ç»²²Ã¤·¡¢ÅðÎÝ¤ËËá¤¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÅðÎÝ²¦¤Î¼ã¸×¤Ï»Õ¤È¶Ä¤°Ã«Àî»á¤Î°ì¸À°ì¶ç¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£¡ÖÆü¤Ë¤Á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡È»Õ¾¢¡É¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¡×¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¿·¿ÍÁª¼ê¤Î²£¤Ç°ì¿Í¤À¤±¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÃ«Àî»á¤Î»ØÆ³¤«¤éÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö£±£²·î¤ËÃ«ÀîÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¢¼Ð¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È»þ¤ËÊ¢¶Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÏÆÊ¢¤Î¶ÚÆù¤â»È¤¦´¶³Ð¤À¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£º£Æü¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤ÆºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¤ä¤ì¤¿¤é·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤À¡£