·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÖÆóÅáÎ®¡×ÂçÃ«À¸¤ß¤Î¿Æ¡¢£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤ÇÀ¤³¦°ì¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ÎÉ½¾´°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£µÆü¡¢º£Ç¯¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ÎÂè£µ²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ç£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¸õÊäÆþ¤ê¤«¤é£´Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã³«ºÅ¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢Á°Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿·ª»³»á¤¬¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÆüËÜµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤Î»êÊõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢£×£Â£Ã¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç»Ë¾åºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿À¤³¦°ì´ÆÆÄ¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¸À¤¨¤Ð¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥À¥á¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¼þ¤ê¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ï£Î¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì£·Ç¯¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ìîµå¤ÎÆ»¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤Î³§¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
¡¡»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤Ê¤·¤Ç£²£°£±£±Ç¯£±£±·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÂçÃ«¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤âÊâ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤³¤¦¡×¤ÈÆóÅáÎ®¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ½¢Ç¤¡¢À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ø¤ÈÊª¸ì¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÆ»¤ÇÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤ÇÊÆ¹ñÁê¼ê¤Ë¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤êÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ÏÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿£±£°Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¾¡¤Ç¤Î£×£Â£ÃÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£±ÈÖ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂçÃ«¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½éµå¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È£²£°£±£¶Ç¯£··î£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥ä¥Õ¥ª¥¯¥É¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ã¯¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆóÅáÎ®¤ÎÆ»¤â¡ÖÈà¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¡£Ìµ»äÆ»¤ò´Ó¤¡¢Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ³«²Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£³·î¤ËÇ÷¤ë£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÉ¬¤º¾¡¤Á¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë£±£¹£¶£±Ç¯£´·î£²£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£¶£´ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¡£ÁÏ²Á¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ£¸£³Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ£±²ó¡Ê£¸£¹Ç¯¡Ë¡££¹£°Ç¯¸½Ìò°úÂà¡££Î£Ð£Â¸½ÌòÄÌ»»¤Ï£´£¹£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¥£²£·£¹¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£·ÂÇÅÀ¡¢£²£³ÅðÎÝ¡££±£²Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡££±£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¡££²£±Ç¯£±£²·î¤ËÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯¡££²£´Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¢¡ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë£±£¹£µ£¹Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥íµå³¦¤Ç¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¤È»ØÆ³¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡Ë¤È¡¢¿³È½°÷¤ä¥¢¥Þ¤ò´Þ¤áµå³¦¤Ë¹×¸¥¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£Áª½Ð¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅêÉ¼¤Ç£·£µ¡ó°Ê¾å¤ÎÆÀÉ¼¤¬É¬Í×¡£º£²ó¤ÎÁª¹Í¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï£±£°£¸¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï£±£±£µ¿Í¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤¢¤ëÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ë¥ì¥ê¡¼¥Õ¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ÈÁª½ÐÊýË¡¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¡Û
¡¡¢¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï°úÂà¤«¤é£µÇ¯°Ê¾å¤Î¸µ¥×¥íÁª¼ê¤Çº£²ó¤Ï£²£³¿Í¡£¸õÊä¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï£±£µÇ¯´Ö¡£Áª¹Í¤ÏÌîµåÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ£±£µÇ¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°Ñ°÷¤¬Ì³¤á¡¢£·¿Í°ÊÆâ¤ÎÏ¢µ¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¡£
¡¡¢¦¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´
¡¡¥×¥í¤Î¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç£¶¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°úÂà¤«¤é£²£±Ç¯°Ê¾å¤Î¸µ¥×¥íÁª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¡£º£²ó¤Ï£²£°¿Í¡£Áª¹Í¤Ï´û¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¿Í¡¢¶¥µ»¼ÔÉ½¾´°Ñ°÷²ñ´´»ö¤ÈÌîµåÊóÆ»£³£°Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°Ñ°÷¤¬£¶¿Í°ÊÆâ¤ÎÏ¢µ¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÚÆÃÊÌÉ½¾´¡Û
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡¥¢¥Þ¤Î¶¥µ»¼Ô¤ÇÁª¼ê¤Ï°úÂà¤«¤é£µÇ¯°Ê¾å¡¢¥³¡¼¥Á¤È´ÆÆÄ¤Ï°úÂà¸å£¶¥«·î°Ê¾å¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤Î¿³È½°÷¤Ç°úÂà¸å£¶¥«·î°Ê¾å£¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤ÎÁÈ¿¥¤Ê¤É¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ìîµå¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸·Ý¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÃøºîÊª¤äÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡Ý¤Î¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¡£Áª¹Í¤Ï¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤ÎÌò°÷¤äÌîµå´Ø·¸¤Î³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤¹¤ë¡£