¡ÚµþÀ®ÇÕ¡ÛÎÉ·ì¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¡¢·Ú²÷µÓ¤µ¤Ð¤¡¡¼êÄÍµ×»Õ¤â¼ê±þ¤¨¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡×
¡¡3ºÐG3¡ÖÂè66²óµþÀ®ÇÕ¡×¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤¬15Æü¡¢ÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Èþ±º¤Ç¤Ï¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¤¬ÅèÅÄ¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹3Æ¬Ê»¤»¡£Á°¤Ë¥¢¥ë¥Ó¡¼¥¸¥ã¡Ê8ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡¢¸å¤í¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¢¥È¥ì¡¼¥ô¡Ê5ºÐ3¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÃÖ¤¯·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Æ»Ãæ¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¾å¡¹¡£Î¾ÇÏ¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾Àþ¤Ï·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç±Ô¤¯¿¤Ó¤¿¡£ÇÏ¤Ê¤ê¤Ç5F67ÉÃ0¡Á1F11ÉÃ7¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æâ¥ì¥Ã¥É¥¢¥È¥ì¡¼¥ô¤ËÈ¾ÇÏ¿È¡¢³°¥¢¥ë¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ë2ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£
¡¡Æ°¤¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¼êÄÍµ×»Õ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°¦ÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ë°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó»º¶ð¤ÏÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¼ÑµÍ¤Þ¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤ÎÊì¤ÏG1¡¦6¾¡¤ÎÌ¾ÌÆ¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡£ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò°é¤Æ¤¿»Ø´ø´±¤â¡Ö¾å¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤ÇÏ¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë´üÂÔÇÏ¤À¡£¡ÖÃæ»³¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢2000¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤âÉÔ°Â¤Ê¤·¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Á»©·î¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿±¹¼Ë¤ÎÀèÇÚ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡£