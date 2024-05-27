·ª»³»á¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ìÂçÃ«¤È½Ð²ñ¤¤¡Ä»ÈÌ¿¤ËÇ³¤¨ÆóÅáÎ®´°À®¡¡¼Â¤Ï¼«¿È¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¡È´ñ±ï¡É
¡¡¡þ·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê
¡¡·ª»³»á¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î°éÀ®¤À¡£¡ÖÃ¯¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤ò¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¡×¤ØÆ³¤¤¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÕÄï¤Î±¿Ì¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÀìÌç°Ñ°÷¡¦½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë
¡¡·ª»³»á¤ÏÂçÃ«¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖæÆÊ¿¤ÏÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¤«¤é¸¯¤ï¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡×¤À¡¢¤È¡£¤À¤«¤é°ÎÂç¤ÊÀè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÌîµå¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤«¤é100Ç¯¤ÎÂç¥ê¡¼¥°¤ò¡ÖÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸À¤¦¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤Î²¼¤Ç¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¹âÌîÏ¢¤«¤éÆÃÎã¤Ç¹â¹»µå»ù¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤òµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿11Ç¯¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¼èºà¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢²Ö´¬Åì¤Ë´ó¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂçÃ«¤È²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÄëµþÀï¤ÇÊü¤Ã¤¿º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¶¯Îõ¤ÊÅ¬»þÂÇ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢ÆóÅáÎ®¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆóÅáÎ®¤ÎÊâ¤ß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£µå»ù¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½Ð²ñ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£ÆóÅáÎ®¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÅêÂÇ¤É¤Á¤é¤«¤Ë¹Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤À¡£¡Ö²¦¤µ¤ó¤ËÂÇ¼Ô¤ò¤ä¤á¤í¡¢¹¾²Æ¤µ¤ó¤ËÅê¼ê¤ò¤ä¤á¤í¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í¤Î¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÈÌ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡ÊÂçÃ«¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ËÌò³ä¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¡×¡£¤½¤¦¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ä¤·¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÀ®¸ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£23Ç¯WBC·è¾¡¤Î9²ó¡£µå¿³¤Ø¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡×¤ÈÅê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÇÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ8²ó¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢9²óÂçÃ«¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡£°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤¿Ã£À®´¶¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡±¿Ì¿¤È»ÈÌ¿¡£¼Â¤Ï50Ç¯¶á¤¯Á°¡¢·ª»³»á¤ÏÊÆµå³¦¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÊÆ¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¡£»î¹ç¸å¤Î¤µ¤è¤Ê¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö·¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ÆÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¼¨¤·¤¿Ì¾»É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª¶á¤¯¤¿¤Á¡¢°¦Äï»Ò¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¡×¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤Æ³èÌö¤·¡¢·ª»³»á¤ÏÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¡¢Æ³¤«¤ì¤¿±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¤¬º£¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£