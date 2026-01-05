µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¡È£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ØÌ±°ÕÌä¤¦¡Ö¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡×¼¿¦¡õ½ÐÄ¾¤·Áªµó½ÐÇÏÌ¾¸À
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢ÉûÂåÉ½¤Î²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ï£±£µÆü¡¢½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ò½¸¤á¤¿Âçºå»Ô¤Ç¤Î¶ÛµÞ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢²£»³»ÔÄ¹¤È¤â¤Ë£±£¶Æü¤Ë¤â¼¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯¼£·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢£²ÅÙ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¿¨¤ì¡ÖÂçºå¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Áªµó¤¬¤¢¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤·¤Æ¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤¬£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Î¹ð¼¨Æü¤Ï£±·î£²£²Æü¡¢»ÔÄ¹Áª¤ÏÆ±£²£µÆü¤È¤Ê¤ë¡£Âçºå»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥È¥ê¥×¥ëÆ±ÆüÁª¡×¤ÎÈñÍÑ¤ò»»ÄêÃæ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ò»Ä¤·¤Æ¤É¤³¤òÀÚ¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¸½ºß£²´üÌÜ¤Ç¡¢²£»³»á¤Ï£±´üÌÜ¡£ÅÔ¹½ÁÛ¤Ï¡¢²áµî£²²ó¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¶Ïº¹¤Ë¤è¤êÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£