²£¿Ü²ì»Ô¡¢ÅÔ»Ô¸ø±à¤Ë¤³¤É¤â±à¤òÀßÃÖ¡¡£´·î¤Ë³«±à¡¢¥×¡¼¥ëÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß
¡¡²£¿Ü²ì»ÔÎ©¤ÎÍÄÊÝÏ¢·È·¿Ç§Äê¤³¤É¤â±à¡ÖÆî¤³¤É¤â±à¡×¤Î±à¼Ë¤¬µ×Î¤ÉÍ¸ø±à¡ÊÆ±»Ôµ×Î¤ÉÍ£¶ÃúÌÜ¡ËÆâ¤Ë´°À®¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¸ø±àÆâ¤Ø¤ÎÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¤Ï¸©Æâ£²ÎãÌÜ¤Ç¡¢¸øÎ©¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡££´·î¤Ë³«±à¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô»Ò°é¤Æ»Ù±ç²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£±£·Ç¯¤ÎÅÔ»Ô¸ø±àË¡²þÀµ¤Ç¡¢¸ø±àÆâ¤ËÊÝ°é½êÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±±à¤â£²£³Ç¯£¹·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Æ±¸ø±à¤Î¥×¡¼¥ëÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£Æ±±à¤Ï»ÔÎ©¿¹ºêÊÝ°é±à¡ÊÆ±»Ô¿¹ºê¡Ë¤ÈÆ±¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÊÝ°é±à¡ÊÆ±»Ô¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë·Á¤Ç³«±à¤¹¤ë¡£±à¼Ë¤ÏÅ´¹üÂ¤£³³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó£±£³£¸£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡££±³¬¤Ë£°¡¢£±ºÐ»ù¤ÎÊÝ°é¼¼¤äÄ´Íý¼¼¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢£²³¬¤Ë£³¡Á£µºÐ»ù¤ÎÊÝ°é¼¼¤Ê¤É¤òÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡±à¼Ë¤ÎÆîÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å·Áë¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÂ¤¤ê¤Ç¡¢£±³¬¤ÎÅÐ±à¸ý¤«¤é£²³¬¤È£³³¬¤Ï¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§¤À¡£±àÄí¤Ë¤ÏÃÛ»³¡¢£²³¬¤Ë¤ÏÅ¾ÍîËÉ»ßºô¤ò¤Ä¤±¤¿¼þ²ó¥Æ¥é¥¹¤òÀ°È÷¤·¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ù¤ë´Ä¶¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥ë²òÂÎÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤àÀ°È÷ÈñÍÑ¤ÏÌó£±£²²¯£´ÀéËü±ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£·£µ¡ó¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤¬Å¬ÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿½õÀ®¶â¤¬½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤é£³£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¤¬º£·î£±£´Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÃÏ¹îÌÀ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤È°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
