¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬¾åÂô¥Õ¥©¡¼¥¯½¬ÆÀ¡Ö¿·¤·¤¤Éð´ï¤ò¡×ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®³ÍÆÀ¤·¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢¾åÂô¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡×³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÅÄÃæ±Í¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£³¡£Ç¯Êð¤â£µ£²£°¡ó¥¢¥Ã¥×¤Î£´£¶£µ£°Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£±Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¤¹¤´¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤È´¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È°ÜÀÒÁª¼ê¤Ç½é¡£ºòµ¨Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤³¤·¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÁÀ¤¦¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¡ÖÆ±¤¸Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¹¶Î¬¤µ¤ì¤ë¡£¿·¤·¤¤Éð´ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿·µå¼ï¤Î½¬ÆÀ¤òÌÏº÷¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖµÜ¸Å¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤À¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¹Ô¤¤Æ±µå¼ï¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂô¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¦¤¿¡£¤É¤Î¹â¤µ¤«¤é¤â¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶´¤à»Ø¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¶ñ¹ç¤ò»î¹Ôºø¸í¡£¡ÖÍî¤Á¤ä¤¹¤¯²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´¶³Ð¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ïº£Ç¯½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¤ÎÅêµåÎý½¬¡£¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥·¥å¡¼¥È¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼·×£²£¶µå¤òÅê¤¸¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÅêµå¤Î£µ£°¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Æâ³Ñ¤ò¤¨¤°¤ë¡ÖÉ¬»¦¥·¥å¡¼¥È¡×¤òÉð´ï¤Ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤òÎÁÍý¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤ò¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¾åÂô¤Ï¡Ö²Ð¤òÊ®¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡È¥É¥é¥´¥ó¥·¥å¡¼¥È¡É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ì¾Á°¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ëµÜ¸ÅÅç¼«¼ç¥È¥ì¡£¡Ö¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤¯¡£¤¹¤°¼è¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë°ìÇ¯¤ä¤êÈ´¤¤¿¤¤¡×¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢µÜ¸ÅÅç¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡æÆÊ¿¡Ë