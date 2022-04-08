·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª»³»á¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£12Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×Á°¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¡£¡Ö¡È¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¤·¤ß¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ë¡Ö3¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤ò¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤â¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹â¹»Ìîµå¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤¬ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¡¢·ª»³»á¤Ï¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÔËÜ»æ¤ÇÏ¢ºÜ752²ó¡Õ·ª»³»á¤Ï°úÂà¸å¤Î91Ç¯¤«¤é¼¹É®³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢92Ç¯5·î12Æü¤«¤é¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é·òÉ®¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤ËÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Ç¼õ¤±¤¿¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤ò°úÍÑ¤·¡¢Âè41²ó¤«¤é¡ÖÇ®Ãæ¤»¤ó¤»¤¤¡×¡¢Âè389²ó¤«¤é¡ÖÇ®ÃæÀèÀ¸¡×¤Ë¡£93Ç¯¤Ë¶ÍÊþ³Ø±àÃ»Âç¤Î¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¡¢CBO½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤24Ç¯1·î4ÆüÉÕ¤Ç°ì»þµÙºÜ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤Ï752²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿23Ç¯6·î13Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤ò³¨¤ÈÊ¸»ú¤Ç¤Ä¤Å¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¼«Á³¤«¤é¤Î¤¿¤è¤ê¡×¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£