1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¼Ú¶â600Ëü±ß¤Î¥É¥óÄìÀ¸³è¤«¤é°ìÈ¯µÕÅ¾¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·º§¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²È¡×¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬¤Í¤ë¤È¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¼«Æ°¼Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê¤¬¡Ä¡£
¼Â¤ÏÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤ò±Ä¤àÉ×ÉØ¡£¤ª¤è¤½5Ç¯Á°¡¢·ëº§Á°¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò»öÌ³½ê·ó¼«Âð¤È¤·¤Æ£±Ç¯´Ö¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿²¾²¤Ï¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îä¤¨¹þ¤àÅß¾ì¤Ï¡¢1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¿²ÂÞ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡Ä¡£ºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤Ï¡¢±ö¸ÕÜ¥¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÆÚÆù¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¿å¿æ¤¤ÈÄ¶ÀáÌóÎÁÍý¡ª
¼Ú¶â¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢23ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿É×¡£Ãæ¸Å¼ÖÅ¹¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÒÄ¹¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤íÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤À¤±¡£°ì»þ¤Ï¼«»¦¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÊ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
ºÊ¤Ï¼Ú¶â¤Î¤¢¤ëÉ×¤È¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ËèÄ«³°¤Î¿åÆ»¤Ç»õËá¤¤ò¤·¡¢Á¬Åò¤Ë¤â3Æü¤Ë1ÅÙ¤·¤«ÄÌ¤ï¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤ÇÆ¯¤µÍ¤á¡£¤ª¤è¤½£±Ç¯¤Ç¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¤·4SLDK¤Î¹ëÅ¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Á¤é¤â°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ë¤ÏBBQ¥»¥Ã¥È¡¢¿²¼¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ù¥Ã¥É¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀöÌÌÂæ¤ÈÍá¼¼¡Ä¡£¸½ºßÆó¿Í¤ÏÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¢Í¢Æþ¼Ö¤ÎÇã¼èÈÎÇä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È°û¿©Å¹¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー¶È¤Ê¤É¤ò±Ä¤ß¡¢Ç¯¾¦¤Ï¤Ê¤ó¤È6²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¼Ú¶â¤òÃÎ¤é¤º¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÉ×¤ÎÊì¤ÈËå¡¢ºÊ¤ÎÊì¤â¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¿·º§¥Èー¥¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Æó¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤¬¼«¸ÊÇË»º¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡£Åö»þ¶ä¹Ô°÷¤Çº§³èÃæ¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢¶Ì¤ÎÍÁ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²¼¿´¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡¢¡Ö100¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤¬½¸¤Þ¤ë°û¤ß²ñ¡×¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¿·µ¬¤Î±Ä¶È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±²ñ¤Ë»²²Ã¡£»²²ÃÈñÍÑ¤Î3Ëü±ß¤â¡¢Êì¿Æ¤Ë¼Ú¤ê¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿Æó¿Í¡£±Ä¶È¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿É×¤ÏÌ¾»É¤òÅÏ¤¹¤¬¡¢ÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¢¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î1¥«·î¸å¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè2ÃÆ¤Î²ñ¤Ë¤âÆó¿Í¤Ï»²²Ã¡£ºÊ¤ÏÂçÊª¼ÒÄ¹¤òÁÀ¤¦¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢¹â³Û¤Ê»²²ÃÈñ¤ÎÎ©¿©¥Ñー¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤È¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È°ì¿´ÉÔÍð¤ËÎÁÍý¤ò¤«¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡Ö¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿É×¡£¡Ö¥Ô¥¶¿©¤Ù¤¿¸å¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Ç¡×¤È¤ÎÊÖ»ö¤Ë¤â½¾½ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢ºÊ¤â¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âµé¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤Î¥Çー¥È¤ò´º¹Ô¡£¤â¤Á¤í¤óÉ×¤ÏÊì¿Æ¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ï¡Ö°Æ³°¥³¥¤¥Ä¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡×¤È¡¢¶Ì¤ÎÍÁ¤ÎÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¤â¡¢É×¤Ï¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤ÎºÊ¤Ï¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¤É¤¦¡©¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡Ä¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡ª ¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ºÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö°ì½ï¤ËÊÖ¤½¤¦¡£20Âå¤ä¤·ÀäÂÐ¥¤¥±¤ë¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¡ª¡© ¡Öµ¤¤Î¶¯¤¤À³Ê¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ëº²¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤³¤«¤éÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ø¤ÎÆ»¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë½»¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÄ¶ÀáÌóÀ¸³è¤òÂ³¤±¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç´°ºÑ¡£2025Ç¯9·î¡¢À²¤ì¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿¡£¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¼Ú¶â¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¡×¤ÈºÊ¡£¥é¥¹¥È¤ÏºÊ¤«¤éÉ×¤Ø¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë»×¤¤¤ò¾è¤»¤¿¼ê»æ¤¬¡Ä¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
