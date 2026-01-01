Ãº»À°ûÎÁ¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¡¡¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬2024Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ç»½Ì¥¿¥¤¥×°ûÎÁ¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿Íµ¤¤À¡£Ãº»À¿å¤Ç³ä¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¦ÉÊ³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎµÜÆâÍ¥ÍÎ¡Ê¤ß¤ä¤¦¤Á¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á½Ð°æÎ´Íµµ¼Ô¡Ë
¡¡¡ÖÌ£¤ÎÇ»¤µ¤äÃº»À¤Î¶¯¤µ¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼êºî¤ê¥°¥ß¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¤äPOP¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¢¥Ç¥«¥Ó¥¿C¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï340¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÆþ¤ê¤Ç¤¤¤º¤ì¤â376±ß¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãº»À¿å¤òÊÌÅÓ¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ê´Ö¤äÈñÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÈ¯Çä¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Âð°û¤ß¤Î¥½¡¼¥À³ä¤êÍÑÅÓ¤ÇÃº»À¿å¤¬²ÈÄí¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤Æ¾¦ÉÊ²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¼«Í³¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤ò·Àµ¡¤Ë³«È¯¤¬Á°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ÈÃº»À¿å¤Ï1ÂÐ4¤Ç³ä¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¡£¡ÖÌ£¤ÎÄ´À°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÃº»À¤Î¶¯¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¿´¤òºÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£µíÆý¤ä¤ªÅò³ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2024Ç¯¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÌÜÉ¸¤ÎÌó2ÇÜ¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¥Ä´¤À¡£¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¼ûÍ×¤â³«Âó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£µÜÆâ¤µ¤ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¢29ºÐ¡£