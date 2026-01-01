Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¡¡¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¸Ç¤á¤ë¡¡¤¤ç¤¦ÅÞ¤Î¥í¥´¤Ê¤ÉÈ¯É½Í½Äê
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¤¤Î¤¦·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤Ï¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢ÅÞ¤Î¥í¥´¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½¡Ê¤¤Î¤¦ TBS¡Önews23¡×¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤âºâ¸»¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ºÇ¸å¤ÎµÍ¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤¤Î¤¦¡¢TBS¤Î¡Önews23¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¤ÇÁÊ¤¨¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ª¤ÎµÍ¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÆÆ£»á¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¸þ¤±¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÎ©·û¤Î¿Í¤ò¿ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©·û¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¸øÌÀ¤¬Äó°Æ¤·¤¿À¯ºö¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¿Í¤ò¿ä¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÅÞ¤È¤â½°±¡Áª¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·ÅÞÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤òµÞ¤®¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¿·ÅÞ¤Î¹ËÎÎ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£