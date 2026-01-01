¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¡È10¡Ý£°¡É¤ÇGSÆÍÇË¡ªÆüËÜ¤Î°µÅÝ¤Ö¤ê¤ËÂ¾¹ñ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¡Ö²æ¡¹¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¸å10Ç¯´Ö¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë£µ¡Ý£°¡¢UAE¤Ë£³¡Ý£°¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë£²¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£10ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤Ç£³Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢BÁÈ¤ò¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüËÜ¤Î°µÅÝ¤Ö¤ê¤Ë¡¢Â¾¹ñ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î£³Ï¢¾¡¤òÅÁ¤¨¤¿Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ¾ÇÅ吧¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç²ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡£¥·¥å¡¼¥È¤¹¤éÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏUEFA¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î£³»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«£±ËÜ¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤·¤«µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÇÆüËÜ¤È¶¥Áè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÎôÅù´¶¤ò´¶¤¸¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê½ý¤òÉé¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤â¤¦¥¢¥¸¥¢¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²æ¡¹¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤è¤ê¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò10¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÈà¤é¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤è¤ê°ìÊâÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÆüËÜ¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤¬¤Þ¤¿·è¤á¤¿¡ª¹ª¤ß¤Ê¥¡¼¥×¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Çº£Âç²ñ£³ÅÀÌÜ
