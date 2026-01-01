´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¡È¼¡À¤Âå¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ½÷¡É¥¤¡¦¥¸¥ó¡¢µÓÀþÈþ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯»äÉþSHOT
´Ú¹ñ¤ÎÈþ½÷¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¡¢¥¤¡¦¥¸¥ó¤Î»äÉþ»Ñ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼³¦¤Î¥°¥é¥Þ¥é¥¹Èþ½÷¡×¥¤¡¦¥¸¥ó¤ÎÈþËÆ
¥¤¡¦¥¸¥ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°±Û¤·¤Ë¤Î¤¾¤¯¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÈþµÓ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤·¤¿ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤é¤·¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£½÷Í¥¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¥³¡¼¥È¾å¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ó¤Ï2001Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢24ºÐ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¡£²áµî¤Ë´Ú¹ñ¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤Ç³èÆ°¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥â¥ó¥´¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤ÇÁª¼êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÇºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿·¿Í´ÆÆÄ¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¥ç¥ó¡Ù½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£