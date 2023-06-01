¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×ÊÆ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡È°ÛÊÑ¡É¤Ë³¤³°¾×·â¡Ö³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿¡×
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î£´Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊÑ²½¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Ìîµå¤ò¾å²ó¤ê¡¢£³°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££±°Ì¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤Î36¡ó¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¤¬17¡ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬10¡ó¡¢Ìîµå¤¬£¹¡ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤¬£´¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·â¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÌîµå³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë³×Ì¿¤¬µ¯¤¤¿¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÌîµå¤è¤ê¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Î³ÎÎ©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖMLS¤Ï¡¢1994Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢1993Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£1996Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿MLS¤Ï¤½¤Î¸å¡¢10¥Á¡¼¥à¤«¤é30¥Á¡¼¥à¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤ÎÂæÆ¬¤ÏMLS¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¼¨º¶¤·¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎGOAT¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¶áÇ¯¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Û¡¼¥à´ÑµÒÆ°°÷¿ôµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¿Íµ¤¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£LAFC¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¸ú²Ì¡É¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÇä¾å¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ØÉ¸¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥·¤È¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMLS¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀMLS¤ÇÈ¾Ç¯¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
