·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡¥×¥í¤Ø¤Î»×¤¤Êú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ä¸µÀ¾Å´¡¦Âç²¼¹°»á¤È¤Î¡ÈÂÐÀï¡É
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤Ï·ª»³»á¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¸á¸å6»þ15Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»³¸ý¸©Æâ¤Ç¤Î¹Ö±é¤ò½ª¤¨¡¢ÅÔÆâ¤ØÌá¤ê½ÐÀÊ¡£¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊú¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÈäÏª¡£Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Ë¡ÖÀÄ¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÀ¾Å´¤ÎÌ¾Áª¼ê¡¦Âç²¼¹°»áÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Åê¼ê¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤«¤é8Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£Âç²¼»á¤«¤é¡Ö·¯¤Ï¥×¥íÌîµå¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢5ËÜ¤Î»Ø¤ò³«¤¤¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬5000Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£