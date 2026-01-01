ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¾×·â¡Ö»¨²á¤®¤Ê¤¤!?¤Í¤§?¡×¡¡ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤â¤Ü¤¦Á³
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0Çñ¥Ð¥«¥ó¥¹¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¥«¥á¥é¤Î»£¤êÊý¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÎÅÏÊÕ¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¶Ë¾åÆüµ¢¤êÎ¹¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤È½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¡¦Àî±Û¡£ÅÅ¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¤¿¤á¿·½É±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿3¿Í¡£ÅÏÊÕ¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤½Ð¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤¬¡Ö»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«?¡×¤È¥«¥á¥é¥Þ¥óÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£º¸¼ê¤Ç¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¡¢»£±Æ½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖËÍ¡Ä»¨¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È³ÎÇ§¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤Èµö²Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¥ª¥â¥í¤¤¤Î»£¤ì¤í¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÇ°²¡¤·¡£ÅÏÊÕ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Á¤ã¤ó¤È»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¸¼ê¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÂ¤ºî¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤Í¤§!»¨²á¤®¤Ê¤¤!?¤Í¤§?¡×¤È¾×·â¡£ÃÓÅÄ¤â¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥ª¥â¥í¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£