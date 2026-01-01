¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÈBMW¤ÎÃæ¹ñÈÎÇä¡¢10Ç¯Á°¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÈBMW¤ÎÃæ¹ñÈÎÇä¤¬10Ç¯Á°¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÈBMW¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯¤Î¹ñÆâÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬50ËüÂæÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó10Ç¯Á°¤Î¿å½à¤ËÌá¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
25Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬Á°Ç¯Èæ19¡ó¸º¤Î55Ëü1900Âæ¡¢BMW¤¬Æ±12¡¥5¡ó¸º¤Î62Ëü5500Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤â¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¡¢¸º¾¯Î¨¤Ï10¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÈÎÇäÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Îí跑µ¥¼Ö¡Ê¥ê¡¼¥×¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬Á°Ç¯Èæ68¡óÁý¤Î100ËüÂæ¡¢¾®ÊÆµ¥¼Ö¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¥ª¡¼¥È¡Ë¤¬Æ±34¡óÁý¤Î55ËüÂæ¡¢¹ãÌØÃÒ¹Ô¡ÊHIMA¡Ë¤¬Æ±120¡óÁý¤Î100Ëü¡Á130ËüÂæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë