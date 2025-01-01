¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡Éû¼ýÆþ¡ÈÀ¤³¦°ì¡É159²¯±ß¡¡NBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¡¦¥ì¥Ö¥í¥óÄ¶¤¨
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤ÎÊÆ¥µ¥¤¥È¡ÖSportico¡×¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢25Ç¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬1²¯¥É¥ë¡ÊÌó159²¯±ß¡Ë¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó127²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï23Ç¯¤Ë10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡Ê·èÄê»þÌó1015²¯±ß¡Ë¤Ç¥É·³¤È·ÀÌó¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬¸åÊ§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢25Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯2000Ëü±ß¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ä´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤Î¶¥µ»³°¼ýÆþ¤Ïµ¬³Ê³°¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Êð¤ä³ÍÆÀ¾Þ¶â¤ò´Þ¤àÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂçÃ«¤Ï1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó163²¯±ß¡Ë¤Ç8°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬6200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç25°Ì¡£Á´ÂÎ1°Ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î2²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó413²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£