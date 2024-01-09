ÅÂÆ²Æþ¤ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤êÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¡¡ÍèÇ¯¤Ï¾¾ºäÂçÊå»á¡¢Ä»Ã«·É»á¤¬¸õÊäÆþ¤ê
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï¸µµð¿Í¡¢ÃæÆüÆâÌî¼ê¤ÎÀîÁê¾»¹°»á¡Ê61¡Ë¤¬ÅöÁªÉ¬Í×¿ô¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2É¼Â¤ê¤Ê¤¤254É¼¤Ç¡¢ÀË¤·¤¯¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ç¤ÎÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ï21Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÁê»á¤Ï²¬»³Æî¤«¤é82Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£¡Ö¥Ð¥ó¥È¿¦¿Í¡×¤È¤·¤ÆÄÌ»»533µ¾ÂÇ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë6ÅÙµ±¤¯¤Ê¤É¤¤¤Ö¤·¶ä¤ÎÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤¬¸õÊäºÇ½ªÇ¯¤Î15Ç¯ÌÜ¡£ÍèÇ¯¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Î¸õÊä¤«¤é³°¤ì¡¢¼¡¤Ï¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤ÇÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»2133°ÂÂÇ¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê55¡Ë¤Ï232É¼¡¢¸µÀ¾Éð¤ÇÆüÊÆÄÌ»»2705°ÂÂÇ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê50¡Ë¤Ï222É¼¤ÈÁ°Ç¯¤«¤éÉ¼¿ô¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤º¡£º£Ç¯¤¬¸õÊä1Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤òÉð´ï¤ËÆüÊÆÄÌ»»245¥»¡¼¥Ö¤Îºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï66É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÔÄ»Ã«·É»á¤â¸õÊäÆþ¤ê¡ÕÍèÇ¯¤Ï¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤ÆÆüÊÆÄÌ»»170¾¡¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¡£²£ÉÍ¤Ç98Ç¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤ò½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡£²Æ¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏµþÅÔÀ®¾Ï¤òÁê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£À¾ÉðÆþÃÄ¸å¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¡£07Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢WBC¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿06¡¢09Ç¯¤ËMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸µºå¿À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÇÄÌ»»2099°ÂÂÇ¤ÎÄ»Ã«·É»á¤â¸õÊäÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¡»¡ÄÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï11Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£14¿Í¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤¬10¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é3¿ÍÏ¢µ¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÁª¤ËÉ¬Í×¤Ê75¡ó¡Ê11É¼¡Ë¤Ë¤Ï°ì¿Í¤âÆÏ¤«¤º¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤ê¾å°Ì3¿Í¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ2¿ÍÏ¢µ¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡ËBIS¥Ç¡¼¥¿ËÜÉô¼¼Ä¹¤Ç¡ÖµÏ¿¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿±§º´ÈþÅ°Ìé»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÌîµåÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÎëÌÚµÁ¿®»á¡Ê82¡Ë¤¬9É¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢É¬Í×ÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£