Î©·ûÌ±¼ç¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ¡¢¾×·â¤ÈÈãÈ½¡Ä¡ÖÀÜÀï¶è¤Ï±Æ¶Á¡×¡ÖÁÔÂç¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤À¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¸å¤âÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÉ¼¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢Áªµó¶è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±¸õÊä¤ÎÅöÍî¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµóÄ¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ë¡¢Í¿ÌîÅÞÁÐÊý¤«¤éÁªµóÌÜÅö¤Æ¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¤ÉôÍºÂÀ¡¢Á¦ÅÄÂçÏÂ¡Ë
¾×·â
¡¡¡ÖÂ¾ÅÞ¤ÎÆ°¤¤âÃí»ë¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ²¿¤òÁÊ¤¨¤ë¤«¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤À¡×
¡¡¼«Ì±¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£±£µÆü¡¢½ÐÄ¥Àè¤ÎÆáÇÆ»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢¿·ÅÞ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¯¡¢º£²ó¤â¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤ò¸«¹þ¤á¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¸øÌÀ¤Ï£±Áªµó¶è¤¢¤¿¤ê£±Ëü¡Á£²ËüÉ¼¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµ¡¦¸µËÉ±ÒÁê¤Ï£±£µÆü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀÜÀï¶è¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î©Ì±¸õÊä¤ËÁ´¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³£°Áªµó¶è¤ÇÎ©Ì±¸õÊä¤¬¼«Ì±¸õÊä¤òµÕÅ¾¤¹¤ë¡££³£°¤Î¤¦¤Á¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¤Î£±ÅÔ£³¸©¤ÎÁªµó¶è¤¬¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£
¡¡¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤ÏÈãÈ½¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö½°±¡ÁªÄ¾Á°¤Ë½°±¡µÄ°÷¤À¤±¤Ç¿·ÅÞ¤È¤Ï¡¢ÁªµóÌÜÅª¤ÎÌî¹ç°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸½¿¦³ÕÎ½¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¡ØÁªµó¸ß½õ²ñ¡Ù¤È¤ÎÈãÈ½¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï»Ù»ýÎ¨ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍî¤ÁÌÜ¤ÎÅÞÆ±»Î¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤â¡¢Í¸¢¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±Ãæ·ø¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡ÖÁªµó¤ÏÁý¤¨¤ëÉ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸º¤ëÉ¼¤â¤¢¤ë¡£Î©Ì±¡Ê¤ÎÆÀÉ¼¡Ë¤¬Áý¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÁÔÂç¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÆÈ¼«Ï©Àþ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£±£µÆü¡¢¡Ö¡Ê¿·ÅÞ¤Ë¤Ï¡Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Áªµó¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤â¿·ÅÞ»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ©Ì±Â¦¤ËµñÈÝ¤¹¤ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞÀª¤¬·øÄ´¤Ê¹ñÌ±Ì±¼çÆâ¤Ç¤Ï¡¢°Â°×¤Ê¹çÎ®¤ò¤¹¤ì¤Ð»Ù»ý¼Ô¤Î¼ºË¾¤òÇã¤¦¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤À¡£ÅÞ´´Éô¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤âÌîÅÞ¤âÅÞÍøÅÞÎ¬¤ÇÍ¸¢¼Ô¤¬ÃÖ¤µî¤ê¡£¤¦¤Á¤Ï²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡×¤ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ÏÎ©Ì±¤Ê¤É¤È¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¡ÖÌîÅÞ¶¦Æ®¡×¤ò¿Ê¤á¤¿¶¦»ºÅÞ¤Ï¡¢¸ÉÎ©²½¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²¿¤ò´ú°õ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£