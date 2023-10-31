·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¡Âç³Ø¤ÇÆóÅáÎ®¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡Ä¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤Î²Í¤±¶¶¤Ë
¡¡¡þ·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú·ª»³»á¤ÎÊâ¤ß¡Û
¡¡¡ã¾¯Ç¯»þÂå¡äÉã¡¦ÀµÉ§¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÉÙ»Î¸«¥¹¥Í¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¸·¤·¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢°ì»þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÅ¾¸þ¤â¡¢Ìîµå¤ËÌá¤êÃæ3»þ¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÊÆÂç²ñ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆMVP¡£
¡¡¡ã¹â¹»¡¢Âç³Ø»þÂå¡äÁÏ²Á¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢ÌÀÂç¿Ê³Ø¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶µ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅìµþ³Ø·ÝÂç¤Ø¡£Åìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÅê¼ê¤Ç25¾¡8ÇÔ¡¢ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÎ¨¡¦389¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¡ä¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¤·2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£89Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤ä¸Î¾ã¤â¤¢¤ê90Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£
¡¡¡ã¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¡äTBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢Êì¹»¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç¤äÇò²ªÂç¤Ê¤É¤Ç¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÇò²ªÂç·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¤Î¸ª½ñ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¡ã·ª¤Î¼ù¥Õ¥¡¡¼¥à¡äÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤Ç¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»·ª»³Ä®¤Ë02Ç¯¡¢Å·Á³¼Ç¤ÎÌîµå¾ì¤òÂ¤¤ê¡Ö·ª¤Î¼ù¥Õ¥¡¡¼¥à¡×¤ò³«¾ì¡£±Ç²è¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥¹¡×¤ÎÉñÂæ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¡¡¡ã¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤Î²Í¤±¶¶¡ä¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ëµå»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÌ´¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢08Ç¯¤ËÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤«¤é¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¹â¹»µå»ù¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤òÆÃÎã¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡×¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¡ãÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ½¢Ç¤¡ä¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ11Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£1Ç¯ÌÜ¤Î12Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤ÎÂçÃ«¤òÃ±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤ò¼¨¤·ÆþÃÄ¤ËÆ³¤¡¢ÆóÅáÎ®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡äÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ5Ç¯ÌÜ¤Î16Ç¯¡£¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÌ¾ÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÂÐÌÌ¡£Æ±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÂç11¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤òÂçµÕÅ¾¤·ÆüËÜ°ì¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÊÂ¤ß¤Î¹ë²÷¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ãWBC¤ÇÀ¤³¦°ì¡ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿23Ç¯WBC¤ÇÂçÃ«¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï8²ó¤«¤é¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡½ÂçÃ«¤Î¹ë²Ú¥ê¥ì¡¼¤ÇÊÆ¹ñ¤ò·âÇË¤·¤¿¡£