ÅÅ·â²ò»¶·èÃÇ¤Î¼«¿®¤Î¸»¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¡¢¤±¤ó°ú¤·¤¿¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ÏÁªµóÀï¤ÎÁèÅÀ¤Ë
¡Î·èÃÇ¡¡£²£¶½°±¡Áª¡Ï¡ÊÃæ¡Ë
¡¡¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤É¿·¤·¤¤À¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³È½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î£±£´ÆüÍ¼¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤¬ÁíÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼óÁê¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤ËÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡££Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¦È¾Æ³ÂÎ¤äÂ¤Á¥¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤Ê¤É£±£·Ê¬Ìî¤Ë½ÅÅÀÅê»ñ¤¹¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼¨¤·¡¢Î¢ÉÕ¤±¤ë²áµîºÇÂç¤Î£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤«¤é¤Î¡Ö½ÉÂê¡×¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÇÇÑ»ß¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤â°ú¤¾å¤²¤¿¡£¼óÁê¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¡ØÆ¯¤¹µ¤¨¡Ù¤Î²ò¾Ã¤È¡Ø¼ê¼è¤ê¡Ù¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤àÃæ´ÖÁØ¤ÎÊý¡¹¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â½Å»ë¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ï¡¢»Ô¾ì¤«¤éÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ½¢Ç¤Á°¡¢£´Ëü£µ£°£°£°±ßÂæ¤À¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê£µËü±ß¤òÆÍÇË¡£½°±¡²ò»¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢£±£´Æü¤Ë½é¤á¤Æ£µËü£´£°£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡££³¤«·îÍ¾¤ê¤Ç¤Î£¹£°£°£°±ß¶á¤¤¾å¾º¤Ï¡¢ÅÅ·â²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¼óÁê¤Î¼«¿®¤Î¸»¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíÁªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢¼óÁê¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¹â»ÔÀ¯¸¢¤òºàÎÁ¤È¤¹¤ë¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Ï´í¤¦¤µ¤â¤Ï¤é¤à¡£ºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é±ß¤ÈºÄ·ô¤ÏÇä¤é¤ì¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢£±¥É¥ë¡á£±£¶£°±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ß°Â¤ÏÊª²Á¹â¤ò¾·¤¡¢¶âÍø¾å¾º¤ÏºâÀ¯ÉéÃ´¤ò½Å¤¯¤¹¤ë¡£ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÌÚÆâÅÐ±Ñ»á¤Ï¡Ö±ß°Â¡¢ºÄ·ô°Â¤¬·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·Ù²ü¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯»ÑÀª¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢Í½»»°Æ¤ÎÁá´üÀ®Î©¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤ÇÁªµóÀï¤ËÄ©¤à¹½¤¨¤À¡£¤·¤«¤·Í¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¡¢Í½»»°Æ¿³µÄ¤Ë¤Ï°Å±À¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²±¡¤Ç¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÆÍÁ³¤Î²ò»¶¤Ë¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ç´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢Í½»»°ÆÀ®Î©¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤¬Áªµó¸å¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÌ±°Õ¤òÆÀ¤Æµá¿´ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¼óÁê¤¬º£²ó¤ÎÂç¾¡Éé¤Ç¶ìÀï¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤â¼ºË¾¤ËÊÑ¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Ê·ÐºÑÉô¡¡¸ÍÅÄÍº¡Ë