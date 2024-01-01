¡ÚÆÈÀê¼êµ¡Û·ª»³±Ñ¼ù»á¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×¡½¡½º£´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤êÀÕÇ¤
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£µå³¦¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤ËÆÈÀê¼êµ¤È¤·¤Æ´ó¤»¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¶»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î2Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤à¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¡¢¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÇ½ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤â»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬ÅÂÆ²¤ËÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ê¤ó¤Æ0¡ó¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤äÅØÎÏ¤¬¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤À¡£¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤·¤½¤¦¤â¤Ê¤¤»ä¤ò¡¢Åö»þËÜ¼Ò¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤¤¤¿Êý¤Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤Ç¤¤¿¡£¾Íè´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤»ä¤¬º£¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂÌÌÜ¤Ê¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï²¿¤È¤«°ì¿ÍÁ°¤Ë¡¢¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼èºà¼Ô¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢Åö»þÀ¾Éð¤Î´ÉÍýÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿º¬ËÜÎ¦É×¤µ¤ó¤«¤éµ®½Å¤Ê¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²¶¤Î²¼¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡ÖÀè¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö·¯¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÁ´¤¯¤ÎÁÇ¿Í¡£Êª»ö¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éµ¼Ô¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÎò»Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤ÇÎò»Ë¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³¤ËÀ¸¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢Ç½ÎÏ¤òÀäÂÐ¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¿®¤¸¤Æ²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¡¢Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÂçÃ«¡ËæÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤âÅêÂÇÎ¾Êý¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£æÆÊ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î10Ç¯´Ö¤Î´ÆÆÄÀ¸³è¤ÇÌó200¿Í¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¾¡¦»°¸¶æû¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡ÖËâ½Ñ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»°¸¶Ìîµå¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¿ÆÉã¤ÎÌîµå¤ò³Ø¤Ù¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°¸¶¤µ¤ó¤ÎÌîµå¥Î¡¼¥È¡£¤½¤Î¶µ¤¨¤Ë¤É¤ì¤Û¤É½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¡£WBC¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£»°¸¶¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½éÂåµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ê¤é¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï½éÂå´ÆÆÄ¡£¤³¤ì¤â±ï¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤ªÆó¿Í¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÄº¤¤¤¿±ÉÍÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤êÀÕÇ¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¬ÅÂÆ²¤ËÆþ¤ë¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌîµå³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤»¤¤¡ª¡×¡£À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¤³¤Î±ÉÍÀ¤ËºÝ¤·¡¢¿Í¤Ë¿Ô¤¯¤·Ìîµå³¦¤Ë¿Ô¤¯¤¹ÀÕÇ¤¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºCBO¡Ë
¡¡¡Ô¥É¥é¥Õ¥È³°ÆþÃÄ¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç»Ë¾å½é¡Õ·ª»³»á¤ÏÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢83Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£65Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°ÆþÃÄ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Ç¯¤ËÂçÌîË»á¡Ê76Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡Ë14Ç¯¤Ë½©»³¹¬Æó»á¡Ê80Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÀ¾ÉðÆþÃÄ¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï·ª»³»á¤¬½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ·ª»³¡¡±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£ÁÏ²Á¤«¤éÅìµþ³Ø·ÝÂç¤ò·Ð¤Æ83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ89Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢90Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï494»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦279¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¡£°úÂà¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢Çò²ªÂç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢12Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¡£10Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2ÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì1ÅÙ¡£16Ç¯¤ËÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ23Ç¯WBC¤ÇÀ¤³¦°ì¡£24Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎCBO¡£
¡¡¢¦ÌîµåÅÂÆ²¡¡ÆüËÜÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¸²¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë1959Ç¯¡Ê¾¼34¡Ë¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼É½¾´¡×¤È¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁª¼ê°úÂà¸å21Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉ½¾´¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¿³È½¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÉ½¾´¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¥µ»¼ÔÉ½¾´108¿Í¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï115¿Í¤¬ÅÂÆ²Æþ¤ê¡£